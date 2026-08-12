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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Departamento de Estado de Estados Unidos confirma el envío de equipos de búsqueda y rescate a Colombia tras el devastador terremoto

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Los equipos técnicos provienen del condado de Fairfax, Virginia y Los Ángeles, California.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, tras la solicitud de la administración del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se movilizaron equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia.

“Mientras el gobierno colombiano continúa evaluando las necesidades del pueblo colombiano en las secuelas del terremoto de magnitud 7.4 de esta semana, la Administración Trump sigue comprometida a trabajar directamente con ellos y está lista para ofrecer más asistencia de asociación”, detallaron.

Entretanto, EE. UU. anunció este lunes un paquete de ayuda humanitaria por 15,5 millones de dólares para Colombia, tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió diversas regiones del país suramericano, informó el Departamento de Estado a través de sus redes sociales.

La ayuda financiera se destinará a proporcionar refugio de emergencia, alimentos, protección para las víctimas y evaluaciones técnicas de los daños causados por el movimiento telúrico, según el comunicado oficial.

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"La administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares en financiamiento para refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto", señaló el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el terremoto, catalogado como uno de los más potentes registrados en Colombia en años recientes, impactara varias zonas del territorio nacional y tuviera como epicentro el departamento del Chocó, al occidente del país. Las autoridades colombianas continúan evaluando la magnitud de los daños materiales y humanos causados por el fenómeno natural.

"Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y su gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno", agregó el comunicado del Departamento de Estado.

La respuesta inmediata de Washington refleja las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países con el cambio de gobierno en Colombia tras la posesión el pasado 7 de agosto de Abelardo de la Espriella como presidente.

Los fondos prometidos forman parte de los mecanismos de asistencia humanitaria internacional que Estados Unidos mantiene para responder a desastres naturales en la región.

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