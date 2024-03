El régimen de Venezuela busca "individualizar el crimen, pero no ir por los altos responsables": Tamara Sujú sobre investigación de la CPI

Este viernes 1 de marzo trascendió la noticia sobre el dictamen de la Corte Penal Internacional de continuar con las investigaciones de la Fiscalía por sospecha de delitos de lesa humanidad en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Panel de Expertos celebra la decisión de la CPI que permite seguir con la investigación sobre Venezuela o

La Sala de Apelaciones negó el recurso interpuesto por el régimen de Nicolás Maduro, que intentó apelar la sentencia del 27 de junio de 2023 de la Sala Primera de Cuestiones Preliminares que autorizó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación.

Al respecto, Tamara Sujú, abogada y defensora de derechos humanos, se refirió a las implicaciones que tiene dicha determinación judicial sobre el país latinoamericano.

“La sala dictamina que no acepta los argumentos del Estado venezolano para la apelación… Todos los puntos fueron negados y la investigación continúa libremente… El Estado venezolano no ha tenido ningún tipo de interés en investigar a los altos funcionarios del régimen por haber incurrido en estos crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Por otro lado, Sujú señaló que el régimen sólo se ha centrado en individualizar los casos e identificar a las víctimas, pero no a los altos responsables.

VEA TAMBIÉN Denuncian ante la CIDH la persecución de activistas en Venezuela con la llamada "furia bolivariana" o

“Esto ratifica lo que han denunciado muchas víctimas de que el Estado los está persiguiendo… les llegan notificaciones, incluso en España, en donde quiera que estén ubicados”, agregó.

Finalmente, la directora del Instituto Casla concluyó que lo que busca el régimen es “individualizar el crimen, pero no ir por los altos responsables”.

“A pesar de que hay miles de casos, cientos de testimonios de víctimas que han contado cómo los han torturado… Ellos (miembros del régimen) dicen que la tortura no es sistemática porque no aceptan que han cometido crímenes de lesa humanidad sino excesos de poder o crímenes nacionales que no son de la jurisdicción universal”, dijo.