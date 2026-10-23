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Donald Trump

"Ella me dio su Premio Nobel, eso nunca lo olvidaré": Donald Trump recuerda a María Corina Machado durante un mitin en Florida

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de Paz / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de Paz / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
El titular de la Casa Blanca se refirió al premio Nobel que Machado le obsequió.

Durante un mitin electoral en el estado de Florida, de cara a los próximos comicios legislativos, el presidente de los Estados Unidos recordó a la Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

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El titular de la Casa Blanca se refirió al premio Nobel que Machado le obsequió como gratitud por su 'liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad'.

"Ella me dio su Premio Nobel… eso nunca lo olvidaré, María", pronunció el mandatario de la Unión Americana.

Al margen de estas declaraciones, la actual relación entre Donald Trump y María Corina Machado es objeto de debate y tensión política, marcada por lo que algunos analistas califican de "distanciamiento estratégico".

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Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática. Esto, bajo supervisión de Estados Unidos.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

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Posterior a la detención del tirano, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, actual jefa encargada del régimen venezolano, ha experimentado un giro radical.

El gobernante republicano y la sucesora de Maduro han tenido un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

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