NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez, hombre de confianza de Chávez, Maduro y hermano de Delcy, dice que el nuevo "TSJ estará al servicio de Venezuela y no de parcialidades políticas"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional - Foto: EFE
La declaración la hizo el jueves 22 de octubre en medio de la juramentación de los 23 miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, realizada en el Palacio Federal Legislativo.

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo recientemente que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá responder a los intereses de Venezuela y no a los de sectores económicos o grupos políticos.

o

La declaración la hizo el jueves 22 de octubre en medio de la juramentación de los 23 miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, realizada en el Palacio Federal Legislativo.

“En estricto apego a la Constitución, juramentamos a los miembros de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales, para conformar un TSJ que esté al servicio de Venezuela y no de parcialidades políticas ni de grupos económicos”, afirmó este integrante de la dictadura.

o

La mencionada instancia quedó integrada por 11 diputados del Parlamento y 12 representantes de la sociedad civil, de acuerdo con la composición establecida tras la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ.

Este comité tendrá participación en el proceso de selección de los nuevos magistrados. Cabe acotar que la conformación del organismo ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición, que han puesto en duda la independencia de algunos representantes.

Las críticas se centran en las garantías de imparcialidad del proceso y en la capacidad de la nueva estructura judicial.

o

Cargos clave de Jorge Rodríguez, hombre de confianza de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y hermano de Delcy Rodríguez:

Ha ejercido como presidente del Consejo Nacional Electoral (2005-2006), vicepresidente de la República (2007-2008), alcalde del municipio Libertador de Caracas (2008-2017) y ministro de Comunicación e Información (2017-2020).

Desde 2021 (cinco años), Jorge Rodríguez ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la dictadura chavista.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Régimen

Chavismo

TSJ

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Duro golpe de Abelardo de la Espriella al ELN: estas son las imágenes de operativo en el que cayó alias 'Marcos Pacífico'

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo para ganar la presidencia”: Federico Gutiérrez

Alex Saab | Foto: AFP
Juicio contra Alex Saab

¿Saab teme cadena perpetua? Defensa del testaferro de Maduro busca frenar nueva ofensiva judicial

Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Elecciones Venezuela: "Lo más importante es que finalmente el pueblo pueda celebrarlas", dice el presidente de Paraguay, Santiago Peña

Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Más de Actualidad

Ver más
incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano
Armada de Colombia

Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos y China abren un canal para incidentes de IA: de esta forma funcionará el nuevo mecanismo

Fenómeno El Niño | Foto Canva
Fenómeno de El Niño

La ONU alerta que el fenómeno de El Niño se intensificará en diciembre y se prolongará hasta febrero de 2027

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano
Armada de Colombia

Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

Foto: Tesla
Elon Musk

Desde 2019 Elon Musk había dado detalles de su auto volador y su complicado el sistema; hizo referencia a la película Volver al Futuro

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos y China abren un canal para incidentes de IA: de esta forma funcionará el nuevo mecanismo

Fenómeno El Niño | Foto Canva
Fenómeno de El Niño

La ONU alerta que el fenómeno de El Niño se intensificará en diciembre y se prolongará hasta febrero de 2027

Tareck El Aissami-Foto: AFP
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami rechaza renunciar a nacionalidad venezolana y posible extradición a EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Nuevo reporte de megaoperación contra el crimen en Barranquilla: 72 capturados, 50 allanamientos y un importante golpe a estructuras criminales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Deportes

Las grandes ligas de Europa ejercen presión a Infantino y exigen una reforma profunda de la FIFA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023