Jorge Rodríguez, hombre de confianza de Chávez, Maduro y hermano de Delcy, dice que el nuevo "TSJ estará al servicio de Venezuela y no de parcialidades políticas"

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo recientemente que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá responder a los intereses de Venezuela y no a los de sectores económicos o grupos políticos.

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La declaración la hizo el jueves 22 de octubre en medio de la juramentación de los 23 miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, realizada en el Palacio Federal Legislativo.

“En estricto apego a la Constitución, juramentamos a los miembros de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales, para conformar un TSJ que esté al servicio de Venezuela y no de parcialidades políticas ni de grupos económicos”, afirmó este integrante de la dictadura.

La mencionada instancia quedó integrada por 11 diputados del Parlamento y 12 representantes de la sociedad civil, de acuerdo con la composición establecida tras la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ.

Este comité tendrá participación en el proceso de selección de los nuevos magistrados. Cabe acotar que la conformación del organismo ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición, que han puesto en duda la independencia de algunos representantes.

Las críticas se centran en las garantías de imparcialidad del proceso y en la capacidad de la nueva estructura judicial.

Cargos clave de Jorge Rodríguez, hombre de confianza de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y hermano de Delcy Rodríguez:

Ha ejercido como presidente del Consejo Nacional Electoral (2005-2006), vicepresidente de la República (2007-2008), alcalde del municipio Libertador de Caracas (2008-2017) y ministro de Comunicación e Información (2017-2020).

Desde 2021 (cinco años), Jorge Rodríguez ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la dictadura chavista.