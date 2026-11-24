El régimen de Venezuela realizará una jornada de atención consular en Lima, Perú, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026.

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Según las "autoridades interinas", con el propósito de facilitar los trámites documentales de los ciudadanos venezolanos que residen en el país andino.

El anuncio fue realizado por el canciller de Delcy Rodríguez, Oliver Blanco, quien explicó que el operativo "funcionará en la sede de la Embajada de Venezuela en Perú".

"Esto permitirá realizar el registro biométrico necesario para solicitar nuevos pasaportes, así como retirar documentos que ya fueron emitidos", mencionó el despacho de la Cancillería del régimen.

"La iniciativa forma parte de un plan para recuperar progresivamente los servicios consulares venezolanos en el exterior", acotó.

Según Blanco, estas jornadas también "se extenderán a otros países para facilitar el acceso de los migrantes a los trámites oficiales".

La medida responde a las dificultades que enfrenta la comunidad venezolana en Perú desde el 30 de julio de 2024.

Desde ese momento, recordemos, quedaron suspendidos los servicios consulares tras la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de las oficinas venezolanas en ese territorio.

De acuerdo con registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, 708.716 ciudadanos venezolanos (el 56,8 % de los 1.247.942 registrados hasta el 10 de diciembre de 2025) se encontraban en situación migratoria irregular.