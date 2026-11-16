Nayib Bukele
Programa: Club de Prensa
Bukele, imparable: Ejército salvadoreño recupera iglesia y escuelas tomadas por pandillas en Haití
La Fuerza de Supresión de Pandillas de El Salvador ejecutó una operación militar en Arcatao, Haití, que resultó en la muerte de cinco presuntos pandilleros y la recuperación de una iglesia y una escuela que habían sido tomadas por grupos criminales. La acción militar se desarrolló un día después de un ataque que dejó al menos diez personas asesinadas, atribuido a la banda Gran Gris.