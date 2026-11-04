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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Viene una explosión económica en Venezuela; ya Dios lo decretó así": las nuevas declaraciones de Delcy que recuerdan la narrativa de Maduro

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a varios de sus colaboradores - Foto: X
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a varios de sus colaboradores - Foto: X
El pronunciamiento forma parte de una gira de actos "oficiales" denominada 'Renacer Productivo' y de la presentación de metas económicas proyectadas por el régimen hacia el "año 2040".

Este miércoles 4 de noviembre, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se refirió nuevamente a la "futura bonanza" de Venezuela.

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Durante un encuentro con voceros comunales en Maturín, estado Monagas, Rodríguez hizo recordar la narrativa que mantenía su antecesor, el dictador Nicolás Maduro.

"Se los digo con absoluta responsabilidad: viene una explosión económica en Venezuela", expresó Rodríguez.

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"Ya Dios lo decretó así, el Dios bueno, el Dios de los pobres, de los pueblos y los justos", complementó.

El pronunciamiento forma parte de una gira de actos "oficiales" denominada 'Renacer Productivo' y de la presentación de metas económicas proyectadas por el régimen hacia "el año 2040".

Sectores de la oposición, analistas independientes y usuarios en redes sociales han cuestionado dichas declaraciones.

Puntualmente, señalan que este discurso dista de la realidad cotidiana frente a las fallas en los servicios públicos (como electricidad y agua), la pérdida del poder adquisitivo y la situación de los salarios en el país.

Recordemos que Delcy Rodríguez ha ocupado diversos cargos de alto nivel en lo que va de dictadura en Venezuela.

Durante su trayectoria política, se ha desempeñado como ministra del Despacho de la Presidencia durante el gobierno de Hugo Chávez; posteriormente, entre 2013 y 2014, estuvo al frente del Ministerio de Comunicación e Información y, entre 2014 y 2017, ejerció como canciller.

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En 2017, por su parte, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y en 2018 fue nombrada vicepresidenta ejecutiva, cargo que mantuvo hasta 2026.

También estuvo al frente de los ministerios de Economía, Finanzas e Hidrocarburos, funciones que ejerció de manera simultánea con la Vicepresidencia.

Desde enero de 2026, asumió la jefatura "interina" del régimen venezolano tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

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