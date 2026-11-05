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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Astronomía

Esta es la mejor hora para ver en Colombia y Venezuela a su máxima velocidad, este jueves, la impresionante lluvia de meteoros de Las Táuridas del Sur

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Lluvia de estrellas - Foto de referencia: EFE
Lluvia de estrellas - Foto de referencia: EFE
El medio especializado The Sky Line precisó sobre este fenómeno que las Táuridas del Sur está activa cada año entre septiembre y noviembre.

Este jueves los amantes de la astronomía podrán disfrutar de uno de los momentos más esperados del año: el instante en que las Táuridas del Sur alcanzan su máxima velocidad y brindan una espectacular lluvia de meteoros.

El medio especializado The Sky Line precisó sobre este fenómeno que las Táuridas del Sur está activa cada año entre septiembre y noviembre.

“Está activa del 10 de septiembre al 20 de noviembre y suele alcanzar su pico de actividad alrededor del 5 de noviembre. Actualmente, la lluvia está activa”, indicó el reconocido portal.

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Mencionó que El Radiante, el punto del cielo desde el que los meteoros parecen originarse, se encuentra en la constelación de Tauro.

“Esta lluvia es visible desde ambos hemisferios. Se considera una lluvia brillante y es conocida por producir hasta 5 meteoros por hora (ZHR) en su pico”, detalló el portal.

Además, el medio indicó que los meteoros de esta lluvia “impactan en la atmósfera a una velocidad media de 27 km/s”. “El cuerpo progenitor responsable de crear los restos que dan lugar a la lluvia de las Táuridas del Sur es 2P/Encke”, precisó.

¿Se podrá ver el evento en Colombia y Venezuela?

Varios aficionados a las estrellas han expresado en redes sociales que la lluvia de meteoros será visible en países como Colombia y Venezuela desde las 11 de la noche.

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No obstante, precisan que es clave que las condiciones meteorológicas sean favorables con un cielo abierto y en lugares oscuros donde la luz no interrumpa la magia.

Además, recomiendan observar zonas amplias del cielo y no un punto exacto debido a que pueden aparecer en cualquier dirección.

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