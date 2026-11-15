El momento exacto en que explota un carro bomba en el peaje Pipiral que conecta Bogotá y Villavicencio

Un nuevo hecho de violencia sacudió las carreteras del país durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre. Esta vez, el peaje de Pipiral, ubicado en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, en el departamento del Meta, fue escenario de un atentado terrorista con explosivos que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

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En las imágenes se observa cómo dos sujetos llegan hasta el sector y abandonan un vehículo particular acondicionado con explosivos. Segundos después, los hombres se retiran del lugar y, aproximadamente a las 2:25 a. m., se produce una fuerte detonación que destruye parte del automotor y ocasiona daños en la infraestructura de la estación de recaudo.

Según la información entregada por la concesionaria Coviandina, el ataque se registró en el sentido Villavicencio-Bogotá, a la altura del PR 72, aproximadamente a 15 kilómetros de la capital del Meta. Aunque la explosión afectó una de las plataformas del peaje y también ocasionó daños en los vidrios de algunas viviendas cercanas, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

Tras lo ocurrido, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre preventivo de la vía en ambos sentidos mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad. Posteriormente, hacia las 4:00 a. m., se habilitó el tránsito mediante un bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, con circulación bidireccional. La plataforma afectada permanece fuera de servicio.

Cabe resaltar que el atentado contra el peaje de Pipiral no fue el único hecho de estas características registrado durante la madrugada de este domingo. Horas antes, hacia las 12:40 a. m., se produjo otra explosión en el peaje de Neiva, ubicado en la salida hacia Aipe, en el departamento del Huila.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas habrían dejado abandonada una motocicleta acondicionada con explosivos en uno de los carriles de la estación. La detonación ocasionó graves daños materiales en las casetas de recaudo.

Ante el riesgo de nuevos hechos violentos, la Concesionaria Ruta al Sur dispuso el cierre preventivo de otros tres peajes del departamento: Los Cauchos, en la vía Neiva-Campoalegre; Laberinto, en jurisdicción de Gigante, y Altamira, en el sur del Huila. Además, se reportó la presencia de un vehículo abandonado en uno de los carriles del peaje Los Cauchos, situación que motivó nuevas verificaciones de seguridad.

Desde el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila hicieron un llamado a los conductores para que eviten acercarse a los sectores reportados, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y atiendan las instrucciones de las autoridades.

"La seguridad y la protección de la vida son nuestra prioridad", señaló la entidad, que también invitó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a evitar la difusión de rumores o información sin confirmar.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de los ataques registrados en ambos departamentos y determinar las circunstancias en las que fueron instalados los explosivos.