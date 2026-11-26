Unas joyitas: Los capturados por secuestrar gente en un almacén en Cartagena tienen prontuario criminal

Dos hombres detenidos por haber retenido a decenas de personas en un almacén Éxito no es la primera vez que han cometido delitos, uno de ellos tiene antecedentes judiciales por hurto y otros delitos, mientras que su compañero de fechorías fue condenado por hurto calificado y agravado. Uno de ellos fue capturado en Medellín en marzo de este año por falsedad marcaria y hurto agravado; sin embargo, en ese momento la Fiscalía declinó la solicitud de medida de aseguramiento, pero en septiembre, cuando se iba a realizar la acusación, las autoridades no dieron con su paradero.