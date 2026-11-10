Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra en el centro de la polémica luego de que surgieran informes sobre una relación extramatrimonial con una supuesta espía china que abrió la puerta a una crisis de seguridad en Estados Unidos. En entrevista con NTN24, Guillermo Pacheco, director de asuntos internacionales del Security College, así como la analista Tatiana Dangond, analizaron la polémica que pone a Huang en la mira de la CIA y el FBI.