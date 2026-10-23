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Bogotá

En video quedó captado intento de robo de celular que hicieron dos ciclistas a un periodista en Bogotá: "Mejor lo guardo"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Periodistas | Foto referencia: Canva
Periodistas | Foto referencia: Canva
Miguel Ángel Peñaranda, reportero de Noticias Uno y de El Reporte Coronell, logró esquivar a los sujetos que intentaron quitarle su teléfono durante una transmisión nocturna en la capital.

Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá, donde dos hombres que se movilizaban en bicicleta intentaron robarle el celular al periodista Miguel Ángel Peñaranda mientras realizaba una transmisión en directo. El hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, donde se observa cómo el comunicador reaccionó rápidamente para evitar que le quitaran el dispositivo.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles 21 de octubre, cuando Peñaranda, reportero de Noticias Uno y del programa El Reporte Coronell, se encontraba al aire desde un espacio público de la capital. Según la información divulgada por medios de comunicación, el incidente se produjo alrededor de las 10:19 p. m.

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En medio de la transmisión, uno de los sujetos se acercó al periodista e intentó arrebatarle el teléfono que sostenía en la mano. Sin embargo, el comunicador logró esquivarlo y conservar sus pertenencias. Segundos después, otro hombre también intentó quitarle el dispositivo, por lo que Peñaranda advirtió a sus compañeros sobre lo que estaba ocurriendo.

“Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (...) Vea, dos”, expresó el reportero durante la emisión, mientras continuaba conectado con los demás participantes del programa.

La situación fue advertida por sus compañeros, entre ellos el periodista Daniel Coronell y el productor audiovisual Jhonathan Taborda Carmona, quien señaló que habían intentado arrebatarle el teléfono en dos oportunidades. Por su parte, el periodista y consultor Yezid Daniel Baquero le recomendó buscar un lugar cercano donde pudiera resguardarse.

El hecho llamó la atención porque los intentos de hurto ocurrieron mientras el comunicador cumplía con su labor periodística y la transmisión seguía al aire. Las imágenes también generaron reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes comentaron tanto la rápida reacción del reportero como los riesgos de trabajar en espacios públicos durante la noche.

Cabe resaltar que el caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el hurto de teléfonos celulares en la capital, una modalidad que afecta a ciudadanos que transitan por las calles y que, en ocasiones, son abordados por delincuentes que aprovechan los momentos de distracción para arrebatarles sus pertenencias.

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De acuerdo con información divulgada por la concejal Diana Diago, entre enero y mayo de 2026 se registraron 14.274 hurtos de celulares en Bogotá, según cifras que obtuvo de la Secretaría Distrital de Seguridad. La cifra equivale a un promedio de alrededor de 101 casos diarios durante ese periodo.

No obstante, las cifras oficiales también han reportado reducciones en algunos indicadores delictivos. La Secretaría Distrital de Seguridad informó en marzo de 2026 que, durante enero y febrero de ese año, las denuncias por hurto a personas disminuyeron un 38,3 % frente al mismo periodo de 2025. En el caso del hurto de celulares, la entidad reportó una reducción del 33 % para ese mismo periodo de comparación.

Estas cifras corresponden a periodos específicos y no permiten establecer, por sí solas, cuál es la situación actual en el punto donde ocurrió el intento de robo al periodista.

Hasta la información divulgada públicamente sobre el caso, no se habían reportado capturas relacionadas con el incidente ni se había confirmado si Peñaranda presentó una denuncia formal ante las autoridades. Tampoco se ha establecido oficialmente que los hombres involucrados estén relacionados con otros hurtos en el sector.

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