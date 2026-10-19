Frustran intento de robo con rehenes en Carabobo: de los dos sujetos que fueron detenidos, uno portaba elementos de la PNB

Un operativo de seguridad permitió frustrar un presunto robo con retención de personas en un establecimiento comercial de la avenida Bolívar Norte, en Valencia, estado Carabobo (Venezuela).

El hecho se registró este lunes 19 de octubre sobre las dos de la tarde en el local 'La Parada del Flow'.

Durante la intervención, los funcionarios detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del hecho.

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De acuerdo con la información preliminar, uno de los detenidos portaba elementos de identificación vinculados con la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

No obstante, las circunstancias relacionadas con el uso de la mencionada equipación no han sido esclarecidas.

El procedimiento también ocasionó restricciones temporales en la circulación por esta vía de la capital carabobeña.

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La inseguridad en Venezuela durante 2026 muestra un panorama complejo: mientras las cifras oficiales de las autoridades reportan una "reducción de homicidios y delitos", organizaciones de derechos humanos y analistas señalan que esta aparente calma responde a un "déficit de transparencia" en las estadísticas.