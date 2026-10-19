¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

El congresista republicano Carlos Giménez envió una carta a las autoridades de Estados Unidos, por medio de la cual advierte sobre la presencia de la empresa naviera Cosco, la cual mantiene un estrecho vínculo con el Partido Comunista Chino, y la cual, según el legislador, estaría haciendo uso de sus buques para llevar a cabo operaciones de inteligencia en aguas cercanas al territorio norteamericano.