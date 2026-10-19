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¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El congresista republicano Carlos Giménez envió una carta a las autoridades de Estados Unidos, por medio de la cual advierte sobre la presencia de la empresa naviera Cosco, la cual mantiene un estrecho vínculo con el Partido Comunista Chino, y la cual, según el legislador, estaría haciendo uso de sus buques para llevar a cabo operaciones de inteligencia en aguas cercanas al territorio norteamericano.

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