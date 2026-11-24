Un incendio se registró en el sexto piso del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), en Cumaná, estado Sucre.

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La situación ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre. Según reportes, la llamarada fue controlada por los bomberos y organismos de seguridad.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos socorristas, "el incidente no dejó personas lesionadas".

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Tras conocerse la emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de pacientes de distintas áreas del centro asistencial.

Medios regionales detallan que el fuego se originó en el sexto nivel del hospital, donde funciona el área pediátrica.

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Para el momento del incidente, ese espacio se encontraba sin pacientes, debido a que la atención se presta durante el día y la tarde.

Cerca de las 11:00 p. m., las llamas ya habían sido controladas y comenzó el retorno progresivo de las personas que habían sido evacuadas.

Algunos pacientes permanecieron reubicados dentro del recinto mientras se normalizaba la situación.

Según registros satelitales de la organización Global Nature Watch, hasta octubre de 2026 se habían notificado 9.100 alertas de incendio en Venezuela bajo varias circunstancias.