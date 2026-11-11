NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Brasil

Justicia de Brasil sanciona a Meta a pagar 1,3 millones de dólares por “trato desigual a los candidatos en las elecciones” presidenciales

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Personas participan en una manifestación en la sede de Meta-Foto EFE
Personas participan en una manifestación en la sede de Meta-Foto EFE
El Tribunal Superior Electoral determinó que la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp incumplió los mandatos de equidad entre las candidaturas presidenciales.

La justicia de Brasil condenó este martes a la multinacional tecnológica Meta al pago de una multa equivalente a 7,5 millones de reales cifra que ronda los 1,3 millones de dólares tras determinar que la plataforma otorgó “un tratamiento inequitativo” en sus redes sociales a los candidatos presidenciales durante la pasada contienda electoral.

o

El fallo emitido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) concluyó que la empresa propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp infringió las disposiciones judiciales que exigían condiciones estrictas de neutralidad e igualdad de trato entre los competidores en el proceso de campañas.

Pese a encontrar irregularidades en la visibilidad de los contenidos difundidos, el tribunal precisó en su sentencia que los elementos probatorios analizados no permitieron demostrar la existencia de una directriz “deliberada” por parte de la compañía para favorecer a uno de los aspirantes en los comicios.

En su discurso posterior a los resultados electorales, el mandatario intensificó sus críticas contra las plataformas digitales, al acusarlas directamente de "interferir" en los comicios y defender públicamente la necesidad de implementar una regulación gubernamental más estricta sobre estas corporaciones tecnológicas en territorio brasileño.

Meta ha mantenido una postura de firme rechazo ante los señalamientos judiciales, con la negación categórica de cualquier intento de influir en el proceso democrático brasileño y la presentación de explicaciones técnicas sobre las variaciones en el alcance de las publicaciones.

Según el análisis de datos que la empresa aportó ante el tribunal electoral, las métricas favorecieron a la campaña de Lula da Silva, dado que el contenido difundido por dicha candidatura en Instagram registró un volumen de visualizaciones significativamente superior al de las publicaciones de su opositor.

o

La corporación tecnológica atribuyó estas diferencias a factores de carácter estrictamente técnico y estratégico, tales como la frecuencia de las publicaciones, los horarios de difusión y el diseño de la estrategia digital implementada por cada comando de campaña, elementos que generan de manera natural distintos niveles de alcance orgánico en las redes.

Temas relacionados:

Brasil

Meta

Justicia

Tribunal

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de mansión de pandillero en Haití-Foto: Cortesía
Haití

Dicho y hecho: así fue el contundente ataque de Nayib Bukele a mega mansión de cabecilla en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Auto Roadster de Tesla - Foto: EFE
Tesla

Elon Musk reveló más detalles del auto Roadster con capacidad de volar y realizar giros en el aire: "Será real y estará en las carreteras"

El director de Tesla Elon Musk. (EFE)
Neuralink

Neuralink de Elon Musk lanza novedoso chip que permite la comunicación con el pensamiento: este es el video de los ensayos

Letreros de Meta frente a la empresa-Foto EFE
Meta

Juez de EE. UU. condena a Meta a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios en el caso Cambridge Analytica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque en Israel (AFP)
Israel

Ataque armado cerca de Hebrón dejó cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico: abatieron a los atacantes

Vista en primer plano de un bombillo iluminado brillando en un entorno oscuro - Foto de referencia: Pexels
Apagones Venezuela

Reportan fuerte bajón eléctrico en diferentes estados de Venezuela: algunas regiones tienen más de 10 horas sin el servicio

Granko Arteaga, militar de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Granko Arteaga

De torturador al Ministerio Público: el "carnicero de Maduro" que ahora estaría en la Fiscalía

Nicolás Maduro, líder de la dictadura en Venezuela / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

No hay escapatoria: "Nicolás Maduro cree que la política o que Delcy lo van a rescatar", dice Jesús Armas

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Colombianos

Gobierno de De la Espriella confirmó este jueves que en la guerra en Ucrania han muerto 256 colombianos y que hay 973 desaparecidos

LeBron James de Philadelphia-Foto EFE
Donald Trump

En el comienzo de temporada de la NBA, Donald Trump arremete contra LeBron James por su actitud durante el himno nacional: “Es una vergüenza total”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023