Justicia de Brasil sanciona a Meta a pagar 1,3 millones de dólares por “trato desigual a los candidatos en las elecciones” presidenciales

La justicia de Brasil condenó este martes a la multinacional tecnológica Meta al pago de una multa equivalente a 7,5 millones de reales cifra que ronda los 1,3 millones de dólares tras determinar que la plataforma otorgó “un tratamiento inequitativo” en sus redes sociales a los candidatos presidenciales durante la pasada contienda electoral.

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El fallo emitido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) concluyó que la empresa propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp infringió las disposiciones judiciales que exigían condiciones estrictas de neutralidad e igualdad de trato entre los competidores en el proceso de campañas.

Pese a encontrar irregularidades en la visibilidad de los contenidos difundidos, el tribunal precisó en su sentencia que los elementos probatorios analizados no permitieron demostrar la existencia de una directriz “deliberada” por parte de la compañía para favorecer a uno de los aspirantes en los comicios.

En su discurso posterior a los resultados electorales, el mandatario intensificó sus críticas contra las plataformas digitales, al acusarlas directamente de "interferir" en los comicios y defender públicamente la necesidad de implementar una regulación gubernamental más estricta sobre estas corporaciones tecnológicas en territorio brasileño.

Meta ha mantenido una postura de firme rechazo ante los señalamientos judiciales, con la negación categórica de cualquier intento de influir en el proceso democrático brasileño y la presentación de explicaciones técnicas sobre las variaciones en el alcance de las publicaciones.

Según el análisis de datos que la empresa aportó ante el tribunal electoral, las métricas favorecieron a la campaña de Lula da Silva, dado que el contenido difundido por dicha candidatura en Instagram registró un volumen de visualizaciones significativamente superior al de las publicaciones de su opositor.

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La corporación tecnológica atribuyó estas diferencias a factores de carácter estrictamente técnico y estratégico, tales como la frecuencia de las publicaciones, los horarios de difusión y el diseño de la estrategia digital implementada por cada comando de campaña, elementos que generan de manera natural distintos niveles de alcance orgánico en las redes.