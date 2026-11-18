La visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Caracas para mantener un encuentro con la jefe interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, fue escenario de un curioso momento que estuvo cargado de tensión y que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La situación se dio en medio de unas palabras que Hegseth le dirigía a Delcy Rodríguez. Una traductora, al parecer del régimen, interrumpió el discurso del secretario para expresar su idea en español en un acto que no cayó bien.

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La traductora del lado de Hegseth se molestó con su par y le hizo duros gestos para que no volviera a interrumpir de esa manera.

Delcy Rodríguez también intervino en la situación y con un gesto en las manos le hizo ver a la traductora, quien decidió callar, que debía esperar a que el secretario de Guerra completara su idea.

Hegseth, entre tanto, lanzó una dura advertencia durante su inédita visita a Venezuela, con la presencia de Delcy Rodríguez y otros funcionarios del régimen chavista.

Hegseth lanzó el comentario a los "narcoterroristas" que utilizaron territorio venezolano como "refugio seguro".

"A los narcoterroristas que han usado Venezuela como un refugio seguro, se les acabó el tiempo", indicó. "Los cazaremos, los encontraremos y los mataremos", insistió.

El jefe del Pentágono fue enfático en los crímenes cometidos por el régimen venezolano, como el secuestro, uno de los cargos que el dictador Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos, mientras permanece en prisión.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.