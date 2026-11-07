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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Polonia

Hombre disparó este sábado en el centro de importante ciudad turística europea y asesinó a al menos cinco personas

noviembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Cracovia (AFP)
Cracovia (AFP)
El hombre irrumpió a primera hora de la tarde en la principal plaza del centro de la ciudad, muy concurrida en fin de semana, y empezó a disparar "al azar".

Un hombre disparó el sábado contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia y asesinó a al menos cinco personas este sábado según informaciones de las autoridades locales divulgadas a la prensa.

Varias personas también resultaron heridas. Efectivos de la policía acordonaban la zona, uno de los principales atractivos turísticos de la segunda ciudad más importante en Polonia después de Varsovia.

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El hombre irrumpió a primera hora de la tarde en la principal plaza del centro de la ciudad, muy concurrida en fin de semana, y empezó a disparar "al azar", afirmó un portavoz del cuerpo de seguridad.

Los agentes de policía dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital.

Como consecuencia del ataque, "cinco personas murieron" y alrededor de una decena resultaron heridas, indicó esta fuente.

Annette, una mujer de unos 60 años, explicó haber visto "a un hombre disparando a la gente y caminando por la plaza".

"Es una tragedia para Cracovia, nunca habíamos visto algo así", dijo a la AFP.

Como ella, muchas personas presentes en la plaza estaban conmocionadas, llorando y refugiadas en las tiendas del centro histórico de esta ciudad del sur del país. Por el momento se desconocen los motivos del atacante.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó "un tiroteo trágico" y aseguró que "la policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque".

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Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por el incidente.

"Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos", publicó Nawrocki en X.

"La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta", agregó el presidente, que mantiene unas relaciones muy complicadas con el gobierno centrista y proeuropeo de Tusk.

Los tiroteos son poco frecuentes en este país centroeuropeo de 38 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Sin embargo, una serie de apuñalamientos en octubre había puesto a Polonia en estado de máxima alerta.

El primer ministro Tusk atribuyó esos incidentes a un creciente "culto a la violencia" en el mundo que "también ha llegado a Polonia".

Varsovia, firme aliada de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, ha advertido reiteradamente sobre sabotajes rusos y una guerra híbrida en su territorio, unas acusaciones que Moscú rechaza.

La histórica ciudad de Cracovia, que fue en su día la capital del país, atrae a millones de turistas cada año.

En 2025 la visitaron 16,2 millones de personas, según las autoridades municipales.

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