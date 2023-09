Esposa de Dani Alves difunde una carta que habla de una aparente reconciliación con el futbolista

Joana Sanz, la esposa de Dani Alves quien anunció que se divorciará luego de que el futbolista brasileño fuera acusado de una presunta violación a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en Barcelona, divulgó una carta que, al parecer, le habría dirigido el jugador.

Sanz divulgó una fotografía de la carta que, a mano, le habría escrito Alves desde la cárcel en la que se encuentra preventivamente ante el riesgo de que se fugue a Brasil. En una de las líneas hay una frase que indicaría un intento de reconciliación de la pareja.

“Es increíble que sigo teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... Pero más increíble aún es saber que allí estás tú para corresponder a todo eso”, se lee en la carta.

VEA TAMBIÉN Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, causa revuelo tras besar a la modelo Sandra Tabarés o

La frase es seguida por un corazón negro que el futbolista habría dibujado. Alves, además, le hace luego a Sanz lo que parece una promesa de amor.

“Lo que sea, donde sea, como sea, pero siempre contigo. Te amo para siempre”, se lee en la misiva publicada por Sanz.

Al principio en la carta, Alves también habría escrito: “Aprendí en toda esta locura que es mejor dos que uno... Cuando uno cae el otro lo levanta, cuando tiene frío el otro lo calienta. Así somos nosotros”.

“Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eras tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar”, continúa el texto.

La carta publicada por Sanz también precisa: “Sé que no te gusta la soledad y sé lo difícil que es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos más fuertes juntos”.

Sanz confirmó el pasado miércoles 15 de marzo que se separará del jugador. "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento. (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", mencionó.

La modelo española también escribió en la misiva: "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".