Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, causa revuelo tras besar a la modelo Sandra Tabarés

La modelo española y esposa del futbolista brasileño, Dani Alves, causó revuelo este jueves en las redes sociales luego de que se difundieran unas imágenes en las que aparece besando a una mujer que ha sido identificada como Sandra Tabarés.

La imagen fue publicada por Sanz en una de sus historias en la red social de Instagram según precisan varios medios, entre ellos el español Marca. En las imágenes aparece Tabarés, que también se dedica al modelaje.

"Feliz cumpleaños Sandra Tabarés. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo”, escribió Joana Sanz.

La esposa de Dani Alves también escribió en su emotivo mensaje: “Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras".

Joana Sanz confirmó el pasado miércoles 15 de marzo que se separará del astro brasileño, quien se encuentra encarcelado de forma preventiva tras haber sido acusado de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento. (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", mencionó aquella vez Sanz mediante una carta.

La modelo española también escribió en la misiva: "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".

El pasado 2 de enero, una joven de 23 años denunció que Dani Alves la había violado en el baño de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre de 2022.

Luego de que trascendiera la noticia, el jugador con pasado en el FC Barcelona, Juventus de Turín y PSG fue encarcelado provisionalmente en el centro penitenciario de Cataluña, Brians 2, por cometer la supuesta agresión sexual.