Esta es la historia de cómo la muñeca Barbie viajó al espacio (realmente)

Mucho se habla por estos días de la popular muñeca Barbie, cuya película protagonizada por Margot Robbie (Barbie estereotípica) y Ryan Gosling (Ken) lidera las taquillas de los cines en varios países del mundo.

Impulsada por una gigantesca estrategia de marketing de Mattel, que lanzó la primera muñeca Barbie en 1959, y los estudios Warner Bros, socios de la producción, la comedia de Greta Gerwig ha tenido uno de los lanzamientos más populares del año.

VEA TAMBIÉN Las películas 'Barbie' y 'Oppenheimer' rompen la taquilla durante el fin de semana de estreno o

Uno de los aspectos que aborda la película son los múltiples roles de Barbie, un personaje que al igual que la popular muñeca ejerce varias profesiones, desde enfermera hasta una ganadora del Premio Nobel.

Se estima que, desde su creación, Barbie ha “ejercido” más de 200 profesiones, en lo que la marca Mattel ha planteado como un mensaje de empoderamiento para las niñas, las cuales a través de estos multifacéticos roles conocen que pueden lograr lo que quieran a lo largo de sus vidas.

Pues una de estas profesiones, reseñada también en la película, es la de Barbie astronauta, la cual – literalmente – ha viajado al espacio.

Mattel presentó la primera Barbie astronauta en el año 1965, antes de que los humanos pusieran un pie en la Luna y en momentos en que era imposible que una mujer ejerciera esta profesión.

El juguete, lanzado como parte de la colección My favorite career, lucía un traje espacial de la época y un casco, y en su caja se leía la frase: Yes, i am a rocket scientist! (Sí, ¡soy una científica espacial!).

Pero casi 60 años después, Barbie logró viajar por primera vez al espacio. Lo hizo en el año 2022, para celebrar los 63 años de historia de la muñeca.

En colaboración con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional (ISS) en la Misión DreamStar, Mattel envió dos muñecas Barbie al espacio para alentar a las niñas a considerar una carrera en ciencias aeroespaciales, ingeniería y STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Las dos Barbies fueron fotografiadas el 14 de marzo de 2022 en la cúpula de la ISS, imagen que fue reseñada por la NASA en los últimos días.

"Es importante que animemos a las niñas a alcanzar las estrellas, literalmente, y seguir carreras en la industria aeroespacial y STEM. Con la ayuda del equipo del Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional, les recordamos a las niñas que ni siquiera la gravedad puede detenerlas", comentó en su momento Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie and Dolls, de Mattel.

Tras su estancia en el espacio, las dos muñecas Barbie fueron donadas al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian.

Además, como parte de este primer viaje fuera del planeta de la muñeca Barbie, Mattel realizó un episodio especial de la serie You can be anything, con conversaciones con modelos femeninos a seguir que les recuerdan a las niñas que pueden ser las líderes del mañana.

Pero no es la única referencia de la marca Barbie sobre el espacio, también se han elaborado muñecas a semejanza de astronautas de la vida real, como es el caso de Sally Ride, la primera mujer de Estados Unidos y la tercera mujer del mundo en alcanzar el espacio exterior, o de Samantha Cristoforetti, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Barbie de Sally Ride - Foto NASA/Mattel

Vale la pena resaltar, que en la actualidad las mujeres cumplen un papel protagónico en la exploración espacial. Por ejemplo, el próximo año, Christina Hammock Koch se convertirá en la primera mujer en orbitar alrededor de la Luna durante 10 días junto a los otros tres tripulantes en la nave espacial Orión, de la Misión Artemis II.

Koch, nacida en Michigan, Estados Unidos, es una astronauta de 44 años licenciada en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Física de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, además, también cuenta con una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica.