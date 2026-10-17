¿Está fuera de peligro el papa León XIV? lo que se sabe y lo que aún falta por conocer

Tras casi cinco días de hospitalización, el Papa León XIV abandonó este viernes el Policlínico Gemelli de Roma después de recibir el alta médica por una cirugía de cáncer de pulmón. El pontífice salió caminando por sus propios medios, con buen semblante, acompañado de su equipo de seguridad, y fue despedido por el personal médico, pacientes y fieles congregados a las afueras del hospital.