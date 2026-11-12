El entrenador de la Selección de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, reconoció que también resultó afectado por desfalco de Ueno Bank: "Un momento complejo"

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, reveló que resultó personalmente afectado por el desfalco del banco Ueno Bank, sumándose así a los aproximadamente tres millones de personas perjudicadas por la crisis financiera que atraviesa el país guaraní.

"Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor", expresó el técnico argentino en rueda de prensa previa al juego de la Albiroja ante Singapur.

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El entrenador manifestó su respaldo al comunicado emitido por los jugadores de la selección nacional. Alfaro destacó que los futbolistas "más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía".

El estratega enfatizó que tanto él como los jugadores tienen "el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde". A pesar de no ser paraguayo, Alfaro señaló que respeta profundamente las expresiones contenidas en el comunicado de los jugadores, aunque aclaró que hay aspectos que, por su condición de extranjero, debe respetar especialmente.

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"Estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos del lado de ellos, estamos al servicio de ellos", afirmó el entrenador, quien considera que la misión de la selección va más allá de lo deportivo. "Nuestra misión aquí es luchar por ellos también", agregó.

Alfaro reveló la magnitud de su compromiso al declarar: "Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema". El técnico expresó su deseo de que "Paraguay como país, dé una muestra de grandeza, de superación, de madurez" ante esta crisis.

Con un mensaje contundente, el entrenador reclamó: "Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar justicia. Justicia. Justicia para todos". Alfaro ratificó que tanto él como cada integrante de la selección se ponen "a disposición y al servicio" para estar al lado de la gente afectada.

Finalmente, el técnico argentino elogió los valores paraguayos que ha conocido durante su gestión: "Todo lo que la selección me enseñó a lo largo de este tiempo, me enseñó los valores de los cuales, no solamente esta selección, sino este país estaba formado". Alfaro concluyó afirmando que los jugadores "son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa".

Cabe recordar que el desfalco financiero provocó la salida del presidente Santiago Peña tras un juicio político aprobado en el Congreso de ese país.