El pasado martes las autoridades colombianas trasladaron a Jorge Galvis Rodríguez, alias "Barba Chivo", desde Cúcuta hasta la cárcel La Picota en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad implementadas por la Policía Nacional y las unidades especiales del GROPE.

El capturado fue detenido en zona rural de Tibú, Norte de Santander, durante una operación militar dirigida contra la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio.

Según informaron las autoridades, Galvis Rodríguez se desempeñaba como cabecilla de comisión y era considerado hombre de confianza de alias "Andrey Avendaño", identificado como el máximo jefe de esa estructura narcoterrorista.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado a través de sus redes sociales, donde compartió un video y afirmó:

"¡A los bandidos se les acabó el recreo! ¡El peso de la ley les cae con toda la fuerza del Estado!".

El mandatario enfatizó que "en la era del Tigre, los criminales no mandan, no imponen condiciones y no están por encima de la autoridad del Estado".

En el video compartido por el mandatario se le ve al criminal esposado y vestido con el uniforme del centro penitenciario, mismo al que fue recibido por hombres que le raparon la cabeza.

La operación forma parte de una estrategia gubernamental más amplia contra las estructuras criminales que operan en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.

Tibú, municipio fronterizo con Venezuela, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre diferentes grupos que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

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El Bloque Magdalena Medio, al cual pertenece la Estructura 33, mantiene presencia en varios departamentos del país y está vinculado a actividades de tráfico de drogas, extorsión y control de economías ilegales.

La captura de figuras como alias "Barba Chivo" representa un golpe a la cadena de mando de estas organizaciones.

El traslado del capturado se realizó con un operativo especial que involucró a múltiples unidades de seguridad, dadas las características del detenido y su relevancia dentro de la estructura criminal.

La cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, es uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país.