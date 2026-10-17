“Está mal aconsejado”: exembajador Emilio Figueredo a Donald Trump sobre Venezuela

Donald Trump defendió las negociaciones de Washington con el régimen y volvió a resaltar el aprovechamiento del petróleo venezolano de Estados Unidos. Al respecto habló en La Tarde de NTN24 Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, quien señaló que Trump en su idea de mantener negocios con el régimen “está mal aconsejado con la gente que se ha involucrado con el tema venezolano, una ganancia de corto plazo no asegura una alianza permanente”. “A Estados Unidos le conviene una relación de muy largo plazo y María Corina está dispuesta a colaborar en términos legales, no por senderos oscuros donde no se conoce lo que se está negociando”, añadió el invitado.