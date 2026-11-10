Rapero Kanye West rompe récords en Estados Unidos: reúne a más de 83.000 asistentes en un concierto sin precedentes en Texas

El rapero norteamericano Kanye West reunió a 83.132 asistentes en un concierto multitudinario llevado a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, en el estado de Texas, con lo cual superó su propio récord como el concierto de rap con mayor asistencia en la historia de los Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por su representante a la revista especializada Variety, el espectáculo celebrado la noche del sábado 7 de noviembre generó ingresos brutos superiores a los 18 millones de dólares, posicionándose además como el quinto concierto con mayor recaudación económica en el país.

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El hito musical se consumó apenas una semana después de que el intérprete, conocido actualmente como Ye, rompiera su marca previa el 31 de octubre al congregar a 80.210 fanáticos en el Estadio NRG de Houston, lo que reafirmó el impacto masivo de su actual gira de presentaciones.

Durante el desarrollo del evento, el compositor compartió el escenario con reconocidas figuras de la industria como Kid Cudi y la cantante Erykah Badu, con la interpretación de éxitos memorables que fueron coreados por la multitud reunida en el recinto.

Durante 2026, Ye ha desarrollado una gira mundial con presentaciones en distintas partes del planeta. Su última actuación anunciada en los Estados Unidos para este año está programada para el 21 de noviembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se espera que continúe con la superación de marcas de asistencia.

El regreso del rapero a los escenarios estadounidenses se produjo en abril de este año en Inglewood, California, tras varios años de ausencia marcados por controversias públicas derivadas de sus declaraciones previas que generaron un amplio rechazo en la industria del entretenimiento.

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En enero de 2026, West publicó una disculpa formal mediante un anuncio de página completa en el diario The Wall Street Journal titulado To Those I've Hurt (A los que he herido), en el que aseguró que no profesa ideologías nazis ni antisemitismo. El intérprete de Flashing Lights atribuyó sus pronunciamientos a su diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 1 y a una lesión cerebral sufrida en un accidente automovilístico en 2002.