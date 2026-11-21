Un niño de tres años falleció luego de sufrir graves lesiones durante el ataque de un perro de raza rottweiler en Venezuela.

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La situación se registró en una residencia de la urbanización La Gerbera, sector El Rincón, en la avenida Los Próceres de la ciudad de Mérida.

Según reportes, el pequeño, perteneciente a la familia Urrea Medina, fue llevado de emergencia al Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo.

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A pesar de recibir atención médica, murió después de permanecer varias horas en estado crítico.

Las primeras informaciones indican que el perro era una mascota de la familia y compartía la vivienda con el menor.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumieron las averiguaciones para establecer cómo ocurrió el suceso.

En el marco de las actuaciones, el propietario del animal fue detenido preventivamente y quedó a disposición de las autoridades.