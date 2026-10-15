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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos considera atacar al régimen de Irán con la "madre de todas las bombas"

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
El ejército evalúa el posible uso de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), más conocida por su apodo, la "Madre de Todas las Bombas", para atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares.

Estados Unidos está considerando utilizar su bomba no nuclear más grande contra el régimen de Irán si el presidente Donald Trump decide reanudar los combates en la guerra que se encuentra en punto muerto, informó CNN el jueves.

El ejército evalúa el posible uso de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), más conocida por su apodo, la "Madre de Todas las Bombas", para atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares, según el medio, que citó a funcionarios familiarizados con el tema.

Trump intenta mejorar sus bajos índices de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre, mientras las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible que ha encarecido otros productos están perjudicando a su Partido Republicano.

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Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que estalló con ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen en febrero, se encuentran en un punto muerto desde el verano.

Pero varios funcionarios han expresado dudas sobre la eficacia de la bomba en caso de que se emplee, especialmente sobre su capacidad para destruir los presuntos sitios nucleares subterráneos de la república islámica.

La MOAB sirve para "despejar grandes áreas, pero no para mucho más", dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes.

"Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda".

Estados Unidos e Israel han afirmado que la guerra era necesaria para impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que Teherán ha negado desde hace tiempo.

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por un arma tan enorme. Washington ha reducido en las últimas semanas las operaciones militares en favor de la presión económica.

En 2017, el ejército estadounidense en Afganistán lanzó la "MOAB" contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.

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