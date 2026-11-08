Don Omar regresa a Colombia: estas son las fechas y ciudades que visitará el reguetonero con su gira “The Last King World Tour 2027”

El cantante puertorriqueño Don Omar ya reveló las ciudades y la fechas en las que pisará territorio colombiano como parte de su gira mundial “The Last King World Tour 2027”, la cual pone fin a 25 años de música.

El intérprete de ‘Salió el sol’ visitará Bogotá, Cali y Medellín los próximos 4,5 y 7 de noviembre de 2027, en una gira de estadios que pretende reunir a sus fanáticos y lo mejor de su repertorio musical.

El anuncio de las fechas en Colombia también llegó con la noticia de que la preventa y venta general de los conciertos se harán con un año de anticipación.

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Es por ello por lo que los interesados para ingresar a la preventa debieron llenar un formulario disponible en el sitio web del artista y luego esperar hasta el 19 de noviembre de 2026 para comprar en preventa. Cabe aclarar que el pre-registro no garantiza que los usuarios tengan o aseguran su entrada al evento.

Desde sus redes sociales, Don Omar anunció las fechas por Latinoamérica con el mensaje: “¡LATAM, VOY A TI! Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica rodeado de tanto orgullo latino en The Kia Forum de Los Ángeles. Esta noche me la llevo conmigo. El 2027 es nuestro”.

Medellín, Bogotá y Cali son las ciudades que tendrán presentaciones en la gira en el último trimestre del 2027, marcando así el regreso del boricua al país.

Esta gira de despedida de Don Omar incluirá canciones que lo consagraron en uno de los más grandes dentro del género urbano como: ‘Virtual Diva’, ‘Pobre diabla’, ‘Salió el sol’, ‘Ella y yo’, ‘Bandoleros’, ‘Dile’, ‘Dale Don Dale’ y ‘Danza Kuduro’.