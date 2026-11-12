“Les molesta verlo trabajar”: Militar retirado sobre las críticas al presidente Abelardo de la Espriella

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Bucaramanga liderando un megaoperativo en el que cayeron 136 personas entre ellas, la mano derecha de alias ‘Julito’ y miembro del grupo criminal ‘los claverianos’. El coronel (r) Jimmy Bedoya se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de este megaoperativo y de las críticas que le han hecho al presidente por vestir camuflado: “Al presidente lo critica es la extrema izquierda, como no lo ven en estado de alicoramiento, departiendo con mujeres, ofreciendo contratos, entonces eso les molesta, pues el expresidente Petro también uso trajes militares, el de la Fuerza Aérea, entonces les molesta que el presidente sí demuestra liderazgo en seguridad entonces les molesta verlo trabajar y ejercer lo que le corresponde”.