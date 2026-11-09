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Presos políticos en Venezuela
Programa: El Informativo

“Lo que necesito es a él”: padre del médico venezolano que pide casa por cárcel para acompañarlo

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El médico venezolano César Omaña, preso político que cumple 45 días en huelga de hambre como medida para que le den casa por cárcel para poder estar con su papá y atenderlo. En conversación con NTN24, el padre de Omaña, comentó ante el canal de las Américas que los 20 minutos que pudo compartir con su hijo fue “un milagro, yo no sabía. Yo lo que necesito es a él, que esté conmigo, que me ayude que él es médico”.

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