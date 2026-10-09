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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Régimen de Irán descarta negociar con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
EE. UU. e Irán - Canva
EE. UU. e Irán - Canva
Las negociaciones entre Washington y Teherán parecen estancadas a pesar de algunos intercambios el mes pasado durante la Asamblea General de la ONU.

Las negociaciones entre Teherán y Washington solo pueden llegar a buen puerto si se desarrollan sin presión ni amenazas, afirmó este viernes el jefe del régimen iraní, Masud Pezeshkian, durante una cumbre regional en Turkmenistán.

Más de siete meses después del estallido de la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre el régimen, las negociaciones entre Washington y Teherán parecen estancadas a pesar de algunos intercambios el mes pasado durante la Asamblea General de la ONU.

Aunque ambas partes firmaron un alto el fuego en abril y un protocolo de acuerdo en junio que debía llevar a conversaciones de paz, el pulso por el control del estratégico estrecho de Ormuz conduce regularmente a ataques y amenazas entre ellos.

"El diálogo solo tiene sentido y solo tiene una posibilidad de éxito si se basa en el respeto mutuo y en compromisos recíprocos, y si está libre de toda presión y de toda amenaza", declaró Pezeshkian en un discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

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"Una negociación llevada a cabo bajo la amenaza de la fuerza no es una negociación", insistió el presidente iraní, quien advirtió que las sanciones contra su país perjudicaban "al comercio, (...) a la energía y al orden en la región".

Esta misma semana, Pezeshkian había afirmado que las conversaciones "son inútiles" ante "un enemigo que recurre cada día a asesinatos, sanciones, presiones y amenazas, y que incumple sus compromisos".

Los últimos encuentros directos entre representantes de ambos países que se hayan desvelado se produjeron a finales de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Poco después, Irán propuso un plan para reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, a cambio, entre otras cuestiones, del levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses en su contra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó esta propuesta, pero dejó la puerta abierta a continuar las negociaciones indirectas, aunque sin excluir tampoco reanudar los ataques.

En este sentido, Trump afirmó en la víspera en su red Truth Social que estos ataques no se producirán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos del 3 de noviembre.

En el terreno, Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque ha reforzado su guerra económica al imponer nuevas sanciones a su sector aéreo.

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