El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció este miércoles una recepción especial a la actriz Sofía Vergara en Barranquilla, encuentro que incluyó un recorrido en helicóptero por la ciudad caribeña y el anuncio de futuras colaboraciones que despiertan expectativa en el país.

“Qué alegría y qué honor recibir en Barranquilla a nuestra querida Sofía Vergara, una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa de la mejor manera el talento, la alegría y la grandeza de nuestra gente”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, donde difundió imágenes de la jornada.

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La reunión, que contó con la participación del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, transcurrió en un ambiente cordial, y De la Espriella resaltó la trayectoria internacional de la actriz: “Sofía es motivo de orgullo para Colombia y, muy especialmente, para nuestro Caribe colombiano. Su éxito internacional no le ha hecho perder su esencia ni ese espíritu de barranquillera de pura cepa que tanto la caracteriza”.

El presidente publicó un video junto a Vergara en el que ambos anunciaron próximas “sorpresas” para Colombia en los siguientes meses, sin divulgar detalles específicos: “¿Y ahora yo qué digo si ya lo dijiste todo?”, bromeó la actriz de 54 años, y agregó, emocionada por el recibimiento: “Qué bienvenida tan especial, espectacular”.

La visita de Vergara a su ciudad natal tuvo como eje principal un homenaje a su trayectoria artística en el Gran Malecón del Río, acto realizado la víspera del encuentro presidencial con alfombra roja, música en vivo y presentaciones de danzas del Carnaval que identifican la cultura de Barranquilla.

Durante la ceremonia de reconocimiento, la Alcaldía de Barranquilla entregó a Vergara un decreto de exaltación como “barranquillera ilustre”, distinción máxima que otorga el Distrito a personalidades que proyectan el nombre de la ciudad en el exterior.

Además, la actriz recibió el “Turbante de la Tradición”, máximo galardón del Carnaval de Barranquilla, reservado para figuras que exaltan y difunden las raíces culturales de esta celebración declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El conjunto de distinciones oficiales y el encuentro presidencial subraya el peso simbólico de Vergara como embajadora cultural de Colombia en el entretenimiento internacional.