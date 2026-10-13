Donald Trump evalúa acción militar contra los hutíes tras hablar con el príncipe heredero saudí: “Están portándose muy mal”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una crucial conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, con el fin de evaluar la grave crisis de seguridad generada por las recientes ofensivas de la milicia rebelde hutí.

Durante un encuentro con la prensa acreditada en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano expresó su firme rechazo a las acciones de las facciones armadas apoderadas de Yemen y apoyadas financieramente por el régimen de Teherán.

La comunicación al más alto nivel ocurrió en respuesta a la ola de ataques con misiles y drones que impactaron la infraestructura del Aeropuerto Rey Khalid en Riad, con un saldo trágico de al menos 17 personas muertas y cerca de 300 heridas durante el fin de semana.

“Los hutíes están portándose muy mal. Están portándose muy mal, nada bien. He hablado directamente con el príncipe heredero sobre esta situación”, afirmó el presidente Donald Trump ante los periodistas antes de abordar sus compromisos oficiales.

Como medida preventiva, las autoridades del reino árabe ordenaron la prórroga del cierre total del espacio aéreo en la capital saudí hasta el próximo sábado, una medida que suspende todo el tráfico comercial y operacional dentro del perímetro estratégico de la terminal.

Según informó un medio norteamericano, el príncipe saudí pidió a Trump que atacara a los hutíes por la amenaza de que el comercio marítimo global en el estrecho de Bab al-Mandeb, en el mar Rojo, esté en peligro ante los constantes ataques.

VEA TAMBIÉN Hutíes lanzan misiles balísticos contra el aeropuerto de Riad y otros sitios estratégicos de Arabia Saudita o

Ante la interrupción de las rutas en el estrecho de Ormuz, Washington y Riad reafirman su alianza para frenar la expansión del terrorismo patrocinado por el régimen iraní y restituir la seguridad en la región.