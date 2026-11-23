El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este 23 de noviembre la baja de alias "El Churco", presunto miembro de las disidencias de las FARC, durante la Operación Ninfa. El operativo incluyó el bombardeo de un campamento de la facción liderada por Iván Mordisco.

"En desarrollo de la Operación Ninfa, bombardeamos un campamento de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco, donde fue dado de baja alias 'El Churco'", informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde acumula más de 18.600 visualizaciones en su publicación.

En su mensaje, De la Espriella calificó a los grupos armados ilegales como "narcoterroristas" que atacan "desesperadamente" porque "saben que los estamos derrotando y que su final se acerca". El presidente enfatizó que "cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable".

El mandatario advirtió que "no hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública ni escondite que les garantice impunidad", y aseguró que el gobierno continuará "golpeando sus estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley".

La Operación Ninfa se enmarca en la estrategia del gobierno colombiano contra las disidencias de las FARC, grupos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y que continúan actividades relacionadas con el narcotráfico y acciones armadas en diferentes regiones del país.

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El presidente reiteró su posición de no retroceder en la ofensiva militar: "¡NO VAMOS A RETROCEDER! ¡NI UN SOLO PASO ATRÁS! ¡NO HAY ESCONDITE VÁLIDO!", concluyó en su mensaje del 23 de noviembre.