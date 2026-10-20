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Martes, 20 de octubre de 2026
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Arabia Saudita

Arabia Saudí cancela el rally de Yeda ante los persistentes ataques de los hutíes respaldados por el régimen de Irán

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Rally en Arabia Saudí-Foto EFE
Rally en Arabia Saudí-Foto EFE
La Federación Saudí de Automovilismo suspendió la prueba puntuable para el campeonato internacional, con la prioridad absoluta puesta en la seguridad ante la escalada bélica en la región.

Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este martes la cancelación oficial del rally previsto en la ciudad de Yeda para el próximo mes de noviembre, una competición que formaba parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la Federación Internacional del Automóvil y cuya realización se tornó inviable debido a la persistencia de los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes desde el Yemen, milicias que reciben el apoyo logístico y financiero del régimen de Irán.

A través de un comunicado conjunto emitido por la federación nacional y la Saudi Motorsport Company, los organizadores precisaron que la decisión surgió tras una evaluación integral de los preparativos logísticos y de las condiciones operativas requeridas para garantizar la integridad de los participantes y del personal técnico frente a la inestabilidad en el espacio aéreo y terrestre del reino.

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El evento deportivo, programado inicialmente del 12 al 14 de noviembre como la última ronda del serial regional, engrosa la lista de acontecimientos aplazados en territorio saudí como consecuencia de la ofensiva bélica atribuida a los insurgentes yemeníes, cuya campaña de hostigamiento ha provocado víctimas civiles y daños materiales en infraestructuras estratégicas como el aeropuerto internacional de Riad.

“La decisión se ha tomado tras una evaluación integral de los preparativos logísticos y de organización necesarios para albergar el rally, con la garantía de condiciones adecuadas para todos los participantes”, señalaron los organizadores en la nota difundida a través de la red social X.

Pese a la cancelación de esta prueba del motor, el Gobierno saudí mantiene por el momento el calendario previsto para acoger el Rally Dakar a comienzos del próximo año, con la ratificación de su rol al frente de la coalición militar que respalda al Gobierno legítimo de Yemen frente a las agresiones de los grupos extremistas instigados por el régimen de Teherán.

Esta alteración en el calendario deportivo internacional refleja el impacto directo que los conflictos armados regionales ejercen sobre los grandes eventos deportivos globales.

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La suspensión de la prueba automovilística subraya la prioridad absoluta concedida por el reino árabe a la defensa de su soberanía y la protección de la seguridad ciudadana frente a las acciones de los grupos insurgentes.

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