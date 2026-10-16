Estas son las impactantes imágenes de intensa persecución a una lancha en el Pacífico colombiano: tenía 240 bultos con paquetes de marihuana

Una intensa persecución en aguas del Pacífico colombiano terminó con un contundente golpe al narcotráfico. La Armada Nacional interceptó una embarcación tipo Go Fast que transportaba más de seis toneladas de marihuana y capturó a dos ciudadanos colombianos que se movilizaban en la motonave, que habría intentado evadir los controles de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada este viernes 16 de octubre por la Armada de Colombia, el operativo fue desarrollado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, en Nariño, a partir de información suministrada por Inteligencia Naval, que permitió detectar una embarcación sospechosa en el mar.

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Tras identificar la motonave, las unidades navales iniciaron el seguimiento hasta lograr su interceptación. Posteriormente, durante la inspección, los uniformados encontraron 240 bultos que contenían 12.125 paquetes de marihuana, con un peso total de 6.072 kilogramos.

Según el reporte de la institución, el cargamento tendría como destino Costa Rica y estaría avaluado en más de 6,3 millones de dólares. Además, la Armada señaló que, con este resultado, se evitó la distribución de aproximadamente un millón de dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales, lo que representa una afectación a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Los dos ciudadanos colombianos capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer las responsabilidades penales a que haya lugar.

Cabe resaltar que la incautación se suma a las operaciones de control e interdicción marítima que adelanta la Armada Nacional para impedir que las rutas del Pacífico colombiano sean utilizadas por organizaciones criminales para transportar sustancias ilícitas hacia otros países.

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Las embarcaciones rápidas, conocidas como Go Fast, son utilizadas en este tipo de actividades ilegales por su capacidad para desplazarse a altas velocidades. Por ello, la detección mediante labores de inteligencia y la reacción de las unidades de Guardacostas resultan fundamentales para interceptar cargamentos antes de que lleguen a sus destinos.

Asimismo, este resultado se conoce en medio de otros procedimientos recientes contra el narcotráfico en el océano Pacífico. Este mismo 16 de octubre se reportó una operación distinta en aguas de Bahía Málaga, Valle del Cauca, en la que fueron incautados 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana, y fueron capturados tres ciudadanos colombianos.