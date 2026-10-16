NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Armada de Colombia

Estas son las impactantes imágenes de intensa persecución a una lancha en el Pacífico colombiano: tenía 240 bultos con paquetes de marihuana

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Persecución a lancha - Captura de pantalla Armada de Colombia
Persecución a lancha - Captura de pantalla Armada de Colombia
Según el reporte de la institución, el cargamento tendría como destino Costa Rica y estaría avaluado en más de 6,3 millones de dólares.

Una intensa persecución en aguas del Pacífico colombiano terminó con un contundente golpe al narcotráfico. La Armada Nacional interceptó una embarcación tipo Go Fast que transportaba más de seis toneladas de marihuana y capturó a dos ciudadanos colombianos que se movilizaban en la motonave, que habría intentado evadir los controles de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada este viernes 16 de octubre por la Armada de Colombia, el operativo fue desarrollado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, en Nariño, a partir de información suministrada por Inteligencia Naval, que permitió detectar una embarcación sospechosa en el mar.

o

Tras identificar la motonave, las unidades navales iniciaron el seguimiento hasta lograr su interceptación. Posteriormente, durante la inspección, los uniformados encontraron 240 bultos que contenían 12.125 paquetes de marihuana, con un peso total de 6.072 kilogramos.

Según el reporte de la institución, el cargamento tendría como destino Costa Rica y estaría avaluado en más de 6,3 millones de dólares. Además, la Armada señaló que, con este resultado, se evitó la distribución de aproximadamente un millón de dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales, lo que representa una afectación a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Los dos ciudadanos colombianos capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer las responsabilidades penales a que haya lugar.

Cabe resaltar que la incautación se suma a las operaciones de control e interdicción marítima que adelanta la Armada Nacional para impedir que las rutas del Pacífico colombiano sean utilizadas por organizaciones criminales para transportar sustancias ilícitas hacia otros países.

o

Las embarcaciones rápidas, conocidas como Go Fast, son utilizadas en este tipo de actividades ilegales por su capacidad para desplazarse a altas velocidades. Por ello, la detección mediante labores de inteligencia y la reacción de las unidades de Guardacostas resultan fundamentales para interceptar cargamentos antes de que lleguen a sus destinos.

Asimismo, este resultado se conoce en medio de otros procedimientos recientes contra el narcotráfico en el océano Pacífico. Este mismo 16 de octubre se reportó una operación distinta en aguas de Bahía Málaga, Valle del Cauca, en la que fueron incautados 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana, y fueron capturados tres ciudadanos colombianos.

Temas relacionados:

Armada de Colombia

Captura

Narcotráfico

Narcotráfico en Colombia

Narcolancha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

La explosiva carta con la que senador Oscar Villamizar pide a la DEA investigar señalamientos por tráfico contra Verónica Alcocer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevo ataque armado en escuela de EEUU prende alarmas ante preocupantes cifras de tiroteos durante 2026

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Trabajadores protestan en Caracas (Venezuela) / Delcy Rodríguez habla en la Asamblea General de la ONU - Fotos: EFE
Caracas

Mientras Delcy Rodríguez dice en la ONU que "Venezuela renace", trabajadores protestan en Caracas para exigir salarios y pensiones dignos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Tendrá que enfrentar la justicia pronto": máxima presión de legisladores de EE. UU. contra Cabello

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trabajadores protestan en Caracas (Venezuela) / Delcy Rodríguez habla en la Asamblea General de la ONU - Fotos: EFE
Caracas

Mientras Delcy Rodríguez dice en la ONU que "Venezuela renace", trabajadores protestan en Caracas para exigir salarios y pensiones dignos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Tendrá que enfrentar la justicia pronto": máxima presión de legisladores de EE. UU. contra Cabello

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

JD Vance, vicepresidente de EE. UU.
J. D. Vance

Vicepresidente de EE. UU. aseguró que no verá el fusilamiento de Nidal Hasan si se transmite en directo

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán - Foto: EFE
Irán

"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios": el régimen de Irán propone una tregua de siete días para reabrir Ormuz

Maricarmen Abascal (AFP)
Pedro Sánchez

"Han matado a Maricarmen": así reaccionó Vox y otros sectores en España por muerte de mujer cuyo desalojo provocó protestas

El papel de Petro en la descertificación antidrogas de EEUU a Colombia - Fotos: AFP
Lucha contra las drogas

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023