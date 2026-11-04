Policía de España toma medida contra Jesús Owono, el portero que chocó contra el delantero Jesús de Miguel quien falleció tras la lamentable jugada

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, murió tras el fuerte golpe que sufrió con un contrario en un partido de la Segunda División de España contra el Andorra.

El choque fue con el portero Jesús Owono, quien se enfrentaría a consecuencias legales. Al menos, ya se conoce la primera medida de la Policía española, que avanza con la investigación.

Apenas se conoció su fallecimiento, la Policía de España tomó medidas en este asunto y se conoció que abrió un expediente contra el portero Jesús Owono, internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial.

Cabe resaltar que las autoridades en Canarias aseguran que esta muerte no tiene una causa natural, más allá de que pueda ser considerada una situación de juego.

Asimismo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de esa región del país, consultadas por la prensa española, detallan que este incidente estaría dejando de lado el tinte deportivo y que las autoridades ordinarias intervendrían con la apertura de un expediente, lo que forzaría un avance de la investigación y podría tener repercusiones legales contra Owono.

Las próximas horas serán determinantes para saber con exactitud si Jesús Owono podría enfrentarse a un juicio y solicitar defensa, además de poder ser acusado de algún delito tras el choque que llevó a la muerte de su colega.

“La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero”, informaron fuentes policiales a la agencia AFP.

¿Cómo fue el fallecimiento de Jesús de Miguel?

El golpe que acabó con la vida de De Miguel, quien falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra. El jugador se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, a quien expulsó, había impactado con la pierna en alto contra De Miguel. El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias. Esto habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

Por ahora, Jesús Owono recibirá un castigo de carácter deportivo en España. Está confirmado que la liga de ascenso lo castigará con varias fechas de suspensión.