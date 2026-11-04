NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Fútbol

Policía de España toma medida contra Jesús Owono, el portero que chocó contra el delantero Jesús de Miguel quien falleció tras la lamentable jugada

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Jesús Owono - AFP
Jesús Owono - AFP
Apenas se conoció su fallecimiento, la Policía de España tomó medidas en este asunto y se conoció que abrió un expediente contra el portero.

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, murió tras el fuerte golpe que sufrió con un contrario en un partido de la Segunda División de España contra el Andorra.

El choque fue con el portero Jesús Owono, quien se enfrentaría a consecuencias legales. Al menos, ya se conoce la primera medida de la Policía española, que avanza con la investigación.

Apenas se conoció su fallecimiento, la Policía de España tomó medidas en este asunto y se conoció que abrió un expediente contra el portero Jesús Owono, internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial.

Cabe resaltar que las autoridades en Canarias aseguran que esta muerte no tiene una causa natural, más allá de que pueda ser considerada una situación de juego.

Asimismo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de esa región del país, consultadas por la prensa española, detallan que este incidente estaría dejando de lado el tinte deportivo y que las autoridades ordinarias intervendrían con la apertura de un expediente, lo que forzaría un avance de la investigación y podría tener repercusiones legales contra Owono.

Las próximas horas serán determinantes para saber con exactitud si Jesús Owono podría enfrentarse a un juicio y solicitar defensa, además de poder ser acusado de algún delito tras el choque que llevó a la muerte de su colega.

La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero”, informaron fuentes policiales a la agencia AFP.

¿Cómo fue el fallecimiento de Jesús de Miguel?

El golpe que acabó con la vida de De Miguel, quien falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra. El jugador se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, a quien expulsó, había impactado con la pierna en alto contra De Miguel. El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias. Esto habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

Por ahora, Jesús Owono recibirá un castigo de carácter deportivo en España. Está confirmado que la liga de ascenso lo castigará con varias fechas de suspensión.

Temas relacionados:

Fútbol

Accidente

Muerte

Fallecimiento

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ratifica la irresponsabilidad y arbitrariedad de este régimen”: sociólogo sobre Navidad adelantada en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Operativo contra el ELN en Venezuela responde a presión de EE. UU., según exgobernador de Táchira

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

José Manuel Restrepo habla de la Ley de Rescate Económico: “La realidad de las finanzas públicas era peor de lo que dijo Petro”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Ni solas, ni abandonadas": el cinismo de Delcy Rodríguez frente a las mujeres en Venezuela

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela - Fotos: EFE/Canva
Donald Trump

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez | Fotos: AFP
Gobierno de Colombia

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Alias Mordisco, cabecilla de las FARC-Foto: EFE
Iván Mordisco

Bajo el mando de 'Mordisco': ellos son los terroristas detrás del cruel atentado en Planadas

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
FARC

¿Bajo amenaza o dominio territorial? Lo que habría detrás de los ataques terroristas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Brighton, equipo de la Premier League / FOTO: AFP
Premier League

¿El gol Puskas? Joven sudamericano da de qué hablar en la Premier League con un golazo desde la mitad de la cancha

Jhon Durán | Foto: EFE
Fútbol

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí”: futbolista colombiano responde a las críticas con un doblete en la Europa League

Logo de la UFC - AFP
Deportes

Luchadora venezolana rompe récord en la UFC: se convierte en la máxima ganadora de su país en la historia de la compañía

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Caravana de María Corina Machado / FOTO: Captura de video
Regreso María Corina Machado

Un atardecer inolvidable para los venezolanos: así avanza la caravana de María Corina Machado

Foto X: @DiazCanelB
Miguel Díaz-Canel

Vestido de militar y desafiante: así se vio a Miguel Díaz-Canel tras advertencia de Donald Trump, Marco Rubio y la CIA sobre operación militar en Cuba

Flávio Bolsonaro - AFP
Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro dice que liderará la oposición y denuncia que la justicia de Brasil le pidió su pasaporte para prohibir su salida del país

Javier Milei y Karina Milei - Foto: EFE
Argentina

Justicia argentina desestima causa contra Milei y su hermana por supuesta criptoestafa

Restaurante se pronunció tras la muerte de una mujer - Redes sociales y Canva
Fallecimiento

Así se pronunció restaurante donde mujer que desayunaba con su esposo sufrió quemaduras que le provocaron la muerte en Colombia

Flávio Bolsonaro, Donald Trump y Lula da Silva / FOTO: EFE
Elecciones en Brasil

El efecto Trump en Latinoamérica: Brasil decidirá entre Lula y Bolsonaro si el péndulo político se mueve

Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
Flávio Bolsonaro

El mensaje de De la Espriella a Flávio Bolsonaro tras victoria en primera vuelta: "Estoy firme por Brasil"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023