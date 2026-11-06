NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Con nombres propios, De la Espriella lanza un mensaje contra los criminales en la frontera: “les llegó su hora”

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El nuevo objetivo estratégico del gobierno De la Espriella es la banda criminal de origen brasileño conocida como Comando Vermelho, que ahora está actuando en alianza con la narcobanda colombiana de las Farc conocida como Comandos de frontera. Debilitar esta sociedad delincuencial en zona limítrofe entre Colombia y Brasil es crucial para las autoridades colombianas en su empeño por recuperar la seguridad. “Este es un mensaje al comando Vermelho que tiene alianzas con los Comandos de Frontera y vienen a Colombia a cometer crímenes, este mensaje es para el señor Marco Antonio Pereira, alias ‘Marquinho’, para Luis Fernando Da Costa, alias ‘Fernandito’ y para Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, a este grupo de bandidos les llegó su hora, si siguen sembrando el terror en el Amazonas, lo que les espera es una tumba o una cárcel”, aseveró el mandatario colombiano.

También le puede interesar

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Con nombres propios, De la Espriella lanza un mensaje contra los criminales en la frontera: “les llegó su hora”

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio pone fecha para las elecciones en Venezuela y advierte sobre desmantelamiento que se daría antes de la ansiada jornada electoral

Diosdado Cabello - EFE
El Punto Clave

Algo está cambiando en Venezuela: habla diputada Amelia Belisario que le cantó la tabla a Diosdado

Asamblea afín al régimen en Venezuela (EFE)
Jorge Rodríguez

Así fue impensada crítica a Diosdado Cabello en la Asamblea de Jorge Rodríguez en Venezuela: ¿caerá ley del odio?

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella encabezó megaoperativo contra el crimen en Bogotá con más de 170 capturas y allanamientos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"A Diosdado le están buscando una salida negociada para que no cometa el error de Maduro": Antonio de la Cruz

Rayo impactó un avión - Canva y redes sociales
Avión

Momento de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo en Sudamérica cuando un rayo impactó el avión: impactantes imágenes dejan ver el interior de la aeronave

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella encabezó megaoperativo contra el crimen en Bogotá con más de 170 capturas y allanamientos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"A Diosdado le están buscando una salida negociada para que no cometa el error de Maduro": Antonio de la Cruz

Rayo impactó un avión - Canva y redes sociales
Avión

Momento de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo en Sudamérica cuando un rayo impactó el avión: impactantes imágenes dejan ver el interior de la aeronave

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia importantes conversaciones con el Gobierno de Trump para traer "oportunidades para las empresas colombianas, inversión y generar más empleos"

Inundaciones en España - Foto: EFE
España

Graves inundaciones tras lluvias en España: residentes atrapados y rescates en helicóptero

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr-Foto: EFE
Vinicius Jr.

Nuevos cánticos contra Vinicius y España: LaLiga traslada las denuncias de la jornada al Comité de Disciplina

EE. UU. intercepta combustible con destino a Cuba - Foto: NTN24
Estados Unidos - Cuba

Contundente operativo: así fue como EE. UU. frustró envío ilegal de combustible con destino a Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023