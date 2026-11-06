Con nombres propios, De la Espriella lanza un mensaje contra los criminales en la frontera: “les llegó su hora”

El nuevo objetivo estratégico del gobierno De la Espriella es la banda criminal de origen brasileño conocida como Comando Vermelho, que ahora está actuando en alianza con la narcobanda colombiana de las Farc conocida como Comandos de frontera. Debilitar esta sociedad delincuencial en zona limítrofe entre Colombia y Brasil es crucial para las autoridades colombianas en su empeño por recuperar la seguridad. “Este es un mensaje al comando Vermelho que tiene alianzas con los Comandos de Frontera y vienen a Colombia a cometer crímenes, este mensaje es para el señor Marco Antonio Pereira, alias ‘Marquinho’, para Luis Fernando Da Costa, alias ‘Fernandito’ y para Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, a este grupo de bandidos les llegó su hora, si siguen sembrando el terror en el Amazonas, lo que les espera es una tumba o una cárcel”, aseveró el mandatario colombiano.