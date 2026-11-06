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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Cilia Flores
Programa: La Tarde

La nueva jugada de Cilia Flores para evitar responder por los cargos de tortura en Estados Unidos

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La defensa de la tirana Cilia Flores presentará una nueva ofensiva judicial para intentar que la justicia federal de Nueva York desestime los cargos contra la esposa de Nicolás Maduro y arquitecta de la dictadura. Se trata de una modificación a su anterior solicitud de inmunidad soberana para incluir las nuevas acusaciones por conspiración para cometer torturas. Un delito que la fiscalía incorporó el pasado 8 de octubre y que involucra muy graves violaciones a los derechos humanos, vejámenes cometidos contra opositores, e incluso ciudadanos de estados unidos. La estrategia busca extender la protección de inmunidad que reclama flores a estas nuevas imputaciones.

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