Estas son las impactantes imágenes de los cilindros acondicionados con explosivos que pretendían usar en una alcantarilla en la vía Panamericana en el Cauca

El Ejército Nacional intervino artefactos explosivos instalados debajo de una alcantarilla en la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca. El hallazgo obligó a restringir el tránsito vehicular mientras los especialistas adelantaban los procedimientos para neutralizar la amenaza.

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De acuerdo con información divulgada por la Tercera División del Ejército este lunes 19 de octubre, tropas de la Brigada 29 detectaron un área acondicionada con explosivos en este corredor vial. El procedimiento quedó a cargo de personal especializado del Grupo Marte, encargado de las labores de inspección y neutralización de artefactos explosivos.

Según la información preliminar de las autoridades militares, la instalación de estos elementos sería atribuible a integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC, que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esta atribución corresponde a la hipótesis inicial difundida por el Ejército.

La presencia de los cilindros obligó a cerrar temporalmente el paso por este tramo de la carretera desde las primeras horas del día, lo que afectó la movilidad de viajeros y vehículos de carga. Las autoridades adelantaron las verificaciones para reducir el riesgo para la población civil y garantizar condiciones seguras antes de permitir la circulación.

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El hallazgo se produjo en medio de una nueva alerta de seguridad en la vía Panamericana, un corredor estratégico para la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías en el suroccidente colombiano.

Además, ocurre días después de otro hecho violento en el sector de El Bordo. El 12 de octubre, la explosión de un carro bomba contra el peaje de esa zona causó daños en las instalaciones y dejó personas heridas, según reportes publicados tras el atentado.

Las autoridades mantienen operaciones contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en el departamento.