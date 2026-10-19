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Abelardo de la Espriella

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado”: Abelardo de la Espriella reiteró su postura frente a grupos narcoterroristas

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
El mandatario encabezó un Consejo de Seguridad en Arauca para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales. Desde esa región, insistió en que defenderá a los colombianos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reiteró su postura frente a las organizaciones criminales que delinquen en el país y aseguró que no guardará silencio ante las acciones de los grupos armados ilegales. El mandatario se pronunció este lunes 19 de octubre desde Arauca, donde presidió un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer las estrategias de seguridad en el territorio.

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A través de su cuenta en X, el jefe de Estado compartió un mensaje en el que dejó clara su posición frente a las alianzas entre políticos y estructuras armadas ilegales, con una mención directa al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”, escribió De la Espriella.

En ese mismo mensaje, el mandatario insistió en que no permitirá acuerdos de ese tipo y lanzó una advertencia sobre las responsabilidades de quienes, según sus palabras, buscan intervenir en el destino del país mediante alianzas con organizaciones criminales.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! ¡No voy a aceptar jamás alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC! Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”, afirmó.

Cabe resaltar que el pronunciamiento se dio durante su visita a Arauca, departamento en el que el Gobierno nacional adelantó una jornada de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad y la presencia institucional. Según informó la Presidencia, el Consejo de Seguridad reunió al mandatario con autoridades regionales para analizar los principales desafíos de orden público.

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La región enfrenta dificultades de seguridad relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, cuya actividad representa una preocupación para las autoridades por las afectaciones a la población civil y los riesgos para la Fuerza Pública.

Del mismo modo, De la Espriella aseguró que su Gobierno continuará trabajando para recuperar la seguridad y devolver la tranquilidad a las comunidades que han sufrido durante años los efectos de la violencia.

“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverle la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, manifestó.

La posición del mandatario coincide con la línea de seguridad que ha defendido desde el inicio de su administración. El 30 de agosto, el Gobierno anunció el cierre de tres procesos de diálogo heredados de la política de ‘paz total’, al argumentar que no existía una voluntad real y verificable de paz por parte de las estructuras involucradas.

“¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, concluyó el presidente.

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