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En imágenes quedó el nuevo ataque con drones explosivos contra la estación de Policía en Teruel, Huila: esto se sabe

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con drones en el Huila - Captura de pantalla de redes sociales.
Ataque con drones en el Huila - Captura de pantalla de redes sociales.
Las primeras versiones indican que al menos cuatro cargas explosivas habrían sido lanzadas e impactaron en zonas cercanas a la estructura física.

Un nuevo episodio de violencia se registró en el departamento del Huila este viernes, 16 de octubre, tras confirmarse un atentado con drones contra las instalaciones de la Fuerza Pública.

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La sede de la estación de Policía del municipio de Teruel fue el objetivo del ataque, perpetrado con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.

La acción criminal generó preocupación entre los habitantes del casco urbano, quienes escucharon fuertes detonaciones en las inmediaciones de la estación de Policía.

Según las primeras informaciones recopiladas por las autoridades locales y los organismos de socorro, la incursión implicó el lanzamiento de varios explosivos desde drones, según informó Huila al Instante.

Asimismo, las primeras versiones indican que al menos cuatro cargas explosivas habrían sido lanzadas e impactaron en zonas cercanas a la estructura física de la unidad policial, sin afectar sus principales barreras de contención.

Este hostigamiento es un símbolo de la ola de violencia que atraviesa Colombia y que afecta de manera persistente al departamento del Huila.

Los pobladores recuerdan que el pasado viernes 7 de agosto se reportó un grave antecedente, cuando dos personas resultaron heridas en medio de un ataque terrorista con explosivos contra la Alcaldía de Teruel, edificación en la que también funciona la sede de la Fuerza Pública.

En aquella ocasión, el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, comandante del Departamento de Policía del Huila, fue el encargado de confirmar ese atentado, registrado en medio de la jornada de posesión del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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La repetición de estas incursiones armadas mediante el uso de artefactos voladores no tripulados pone de manifiesto la sofisticación de las tácticas empleadas por los grupos ilegales que operan en la subregión.

A esta hora, las autoridades militares y de Policía mantienen un estricto acordonamiento en el municipio, mientras evalúan el saldo de los daños materiales y buscan a los responsables.

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