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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Microsoft descarta un ciberataque tras la caída mundial de Outlook mientras los servicios se reanudan con intermitencias

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Caída mundial de Microsoft - Foto: EFE
Caída mundial de Microsoft - Foto: EFE
La empresa aseguró que se ha visto una reanudación intermitente en los servicios de Teams y Outlook, principalmente en Norteamérica.

La empresa tecnológica estadounidense Microsoft no ha detectado indicios de que la caída global de su servicio de correo electrónico Outlook se deba a "una actividad maliciosa", señaló este viernes la compañía.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa", dijo la empresa en un balance sobre los fallos que afectan también a productos como Teams o el asistente de IA Copilot.

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A su vez, la empresa aseguró que se ha visto una reanudación intermitente en los servicios de Teams y Outlook, principalmente en Norteamérica.

"Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia-Pacífico", indicó.

No obstante, aseguró que la recuperación puede ser intermitente y puede presentar retrasos en la llegada de los correos electrónicos tras casi un día completo de fallas.

"Algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos mientras continúa la mitigación en la infraestructura afectada restante. Nuestro enfoque sigue siendo estabilizar la infraestructura recuperada, completar la mitigación en las áreas impactadas restantes y reducir las colas de correos electrónicos retrasados y los atrasos mientras validamos la consistencia del servicio en los métodos de conexión", indicó.

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De acuerdo con lo informado por varios usuarios en diferentes partes del mundo, el servicio de correo de Outlook está siendo restablecido y algunas personas ya están logrando ingresar a sus bandejas de entrada.

La avería se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, no obstante, el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector ha informado en las últimas horas una disminución en el reporte de fallas.

 

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