Este es el relato de mujer que denuncia haber sido agredida por hijo del exfutbolista colombiano Iván René Valenciano

Uno de los hijos del exfutbolista colombiano Iván Rene Valenciano está siendo denunciado por una mujer, quien dice haber sido víctima de agresión parte del hombre que fue detenido por las autoridades colombianas.

En las últimas horas, una mujer que identificó como Katy, salió a denunciar al hijo del exfutbolista de la Selección Colombia, Iván Rene Valenciano, Iván Rene Valenciano Jr., quien la habría golpeado y amenazado.

Por medio del medio Emisora Atlántico, la mujer hizo pública su denuncia contra Iván Rene en la que señaló que fue agredida física y verbalmente tras un partido que estuvieron viendo entre el Junior de Barranquilla y el club Atlético Nacional el pasado 3 de marzo.

Katy comentó que el todo comenzó cuando, al interior del vehículo en el que se movilizaban, recibe una llamada de una mujer, motivo por el cual le pidió que la dejara sola y terminaran la relación.

VEA TAMBIÉN Estas son las personas sobre las que Estados Unidos anunció restricción de visas o

“Había salido con Iván Rene hacia el norte, estábamos viendo el partido el sábado. El domingo a la madrugada cuando veníamos bajando para la casa yo recibo una llamada a su teléfono y era una mujer, yo contesto y la mujer me colgó, en eso le digo a él: 'No quiero nada contigo’”, contó.

La mujer relató que en ese momento el pidió al taxista que parara el carro para que ella se pudiera bajar y fue ahí que la discusión entre los dos empezó, justo cuando el también se bajó del vehículo.

En ese instante, tres patrulleros y un subteniente de la Policía llegaron al lugar, y uno de ellos le pidió su documento de identidad al hijo del exdelantero del Junior de Barranquilla, quien se negó y les habría faltado el respeto a los uniformados, ganándose un comparendo.

Ante la medida disciplinar, el subteniente les pidió a ambos abandonar el lugar e irse cada uno para sus respectivas casas, cosa a la que Katy hizo caso, pero no se percató de que Iván Rene la venía siguiendo.

Cuando abrió la puerta para entrar a su residencia, el hombre logró entrar y la empezó a agredir y amenazar, así lo evidencia un video que circula en redes sociales y por el cual es que el hijo de Iván René se ha hecho tan viral en las últimas horas.

En el video se ve cómo Iván René la acorrala contra una pared a su pareja, mientras ella intenta alejarlo. Sin embargo, él insiste y le pega un manotazo en uno de los brazos y procede a ahorcarla contra la pared junto a las escaleras.

Ella intenta pegarle para que la suelte mientras se pone a llorar y tras varios intentos él le da un puño en la sien.

“Yo cojo mis llaves y estaba como a cinco casas de mi conjunto, no me percato en qué momento él se vino sobre mí, cuando abro la puerta él se me mete y comienza a decirme “hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa”, relató.

En las imágenes se ve cómo la camisa del hijo del comentarista queda impregnada de sangre tras darle el puñetazo a la mujer, así como sus esfuerzos por intentar hacer que ella deje de gritar en busca de ayuda.

Tras gritar en busca de ayuda, un vecino baja para pedirle al hombre que la suelte y la deje tranquila.

“Un vecino baja y le dice `déjala quieta, déjala quieta’, ese vecino llama a todos en el conjunto y vienen, una vecina llama a los policías y ellos se lo llevan”, señaló Katy.

VEA TAMBIÉN Así se vivió turbulencia dentro de avión en hecho que dejó 50 heridos en vuelo de Latam Airlines entre Sídney y Santiago de Chile o

Pese a que en el lugar había uniformados, la mujer cuenta que él continuó amenazándola, una situación que la deja intranquila por lo que decidió hacer la denuncia pública, ya que asegura no haber recibido ayuda de las autoridades.

La mujer interpuso la demanda en la Fiscalía de Soledad, pero allí solamente le hicieron una querella, pero según sus palabras, eso no fue lo que solicitó.

“Yo no duermo, tengo pesadillas, en mi cabeza solo tengo la cara de él cuando me maldice y me dice que me va a matar, por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, yo le digo que me dejé en paz, lo tuve que bloquear de todas las redes sociales, temo por mi vida porque él me amenazó de muerte”, puntualizó.

Hasta el momento ningún miembro de la familia del hijo del exfutbolista colombiano se ha pronunciado al respecto.