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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 25, 2026
Por: Saúl Montes
María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
En un mensaje en las redes sociales, la presidente de la Asamblea Nacional de 2015, quien negocia con el régimen chavista, celebró el reciente regreso de Machado al país.

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015 que negocia con el régimen chavista, celebró el regreso al país de la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, tras haberlo dejado hace meses de manera clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz.

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“Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en donde se concrete el regreso del liderazgo opositor”, escribió en un mensaje en X.

Y añadió: “Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo”.

Figuera concluyó su mensaje asegurando que seguirá trabajando desde la Asamblea Nacional de 2015 sin interrupción en el proceso de conversaciones que adelanta con el régimen de Delcy Rodríguez “hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela”.

La llegada de Machado se dio este domingo 25 de octubre tras varios intentos frustrados de regresar al país. En un mensaje en X, la líder democrática venezolana escribió: “Estoy aquí. Con ustedes”.

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Tras confirmase su ingreso al país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump respaldó su retorno.

Según dijo Rubio, “las condiciones que permiten el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE. UU.”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia del Gobierno Trump dijo que Estados Unidos espera “que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera”.

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