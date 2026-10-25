"¡Libertad!" se conocen imágenes de María Corina Machado recorriendo Venezuela: ciudadanos la arropan en las calles

Tras su llegada a Venezuela, María Corina Machado comenzó a recibir el apoyo de los venezolanos, quienes, entre saludos y muestras de emoción, recibieron a la líder de la democracia a un costado de una carretera en Barquisimeto. Los ciudadanos le expresaron su respaldo y le dijeron que no la dejarán sola en su lucha por recuperar la democracia y la libertad de Venezuela.