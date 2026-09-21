Esto es lo que se conoce sobre el caso de venezolano herido por ICE en Estados Unidos y cómo avanza la investigación

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y también hirió a un venezolano de 28 años en una intervención en Austin, Texas, un caso que en este momento es investigado por autoridades federales y que generó cuestionamientos de funcionarios locales.

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El hombre ha sido identificado como Wilber Rafael Garcés Pérez, quien estaba trabajando como repartidor de comida al momento en que ocurrió el incidente. Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés ha recibido un disparo y trasladado a un hospital de Austin, donde estuvo en condición seria pero estable.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional está al frente de las pesquisas, con apoyo del FBI, para encontrar las circunstancias que llevaron al agente de ICE a usar su arma. Garcés ha sido puesto bajo custodia de las autoridades migratorias tras recibir atención médica.

La secuencia exacta de los hechos aún es objeto de investigación. Videos divulgados en redes sociales dejan ver un automóvil Toyota Corolla azul que choca en contra de una camioneta y, después, se escuchan disparos al momento en que el vehículo continúa avanzando. Después, un hombre se acerca a la puerta del conductor.

La versión de la defensa asegura que Garcés se estaba realizando una entrega de comida cuando se generó el incidente. Su abogada de igual forma afirmó que el venezolano ingresó legalmente a Estados Unidos, pero las autoridades federales sostienen que entró de manera irregular y que existe una orden definitiva de deportación en su contra.

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La diferencia entre las dos versiones va a ser uno de los elementos que tendrán que aclararse en la investigación. De momento, no existe una conclusión oficial acerca de las circunstancias que llevaron al agente a disparar.

El caso provocó además una reacción de las autoridades de Austin. El alcalde Kirk Watson solicitó que se realice una investigación independiente y que participen también organismos locales, incluyendo la Policía de Austin y los Texas Rangers. El congresista Greg Casar se sumó al llamado para esclarecer lo ocurrido.

El tiroteo sucede en un contexto de más alta presencia de agentes migratorios en diferentes ciudades de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. En Austin, las operaciones de ICE provocaron protestas y críticas de organizaciones que cuestionan la actuación de los agentes federales.