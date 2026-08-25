NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Monagas

Se desprendió parte del revestimiento del techo del Estadio Monumental de Maturín, casa de la Vinotinto, por fuertes lluvias y ráfagas de viento

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Se desprendió parte del revestimiento del techo del estadio Monumental de Maturín - Fotos: X
Se desprendió parte del revestimiento del techo del estadio Monumental de Maturín - Fotos: X
Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas fatales, por estos días las lluvias han dejado estragos.

A través de redes sociales, varios usuarios han reportado sobre el desprendimiento de parte del revestimiento del techo del Estadio Monumental de Maturín, casa de la Vinotinto, debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento asociadas al paso de la onda tropical n.º 41.

Aparte del recinto deportivo, las precipitaciones generaron varias emergencias en Maturín, estado Monagas, principalmente por la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la mencionada demarcación.

o

Entre las zonas afectadas se encuentran los alrededores de la Plaza Ayacucho, la avenida principal de Los Guaritos y las avenidas Bolívar y Miranda.

La caída de vegetación provocó además obstrucciones en algunas vías, lo que dificultó el tránsito vehicular y ocasionó interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores.

o

Ante las incidencias, funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Monagas se movilizaron hacia los lugares afectados.

Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas fatales, por estos días las lluvias han dejado estragos.

Inundaciones provocadas por las precipitaciones dejan al menos un muerto, varios heridos, desaparecidos y viviendas afectadas en territorio nacional.

o

Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte de monitoreo de ondas tropicales.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 40, 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.

Temas relacionados:

Monagas

Maturín

Lluvias

Emergencia

Bomberos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Psicológicamente está muy afectado": esposa de capitán preso político del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Espriella desarticula red de narcotráfico marítimo / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Autoridades colombianas bajo el mando de De la Espriella desarticulan red de narcotráfico marítimo: “honrando su promesa”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Sin importar nacionalidad: Abelardo de la Espriella ordenó deportar migrantes inmersos en delitos en Colombia

Alerta en zona fronteriza entre EEUU y México ante disputa de narcos - Foto: Canva
Alerta

EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México

Escuelas EE. UU. - Foto Canva/ Chávez y Castro - EFE
Educación

Así es como escuelas públicas en EE. UU. darán clases anticomunistas con énfasis en casos como los de Cuba y Venezuela

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Más de Actualidad

Ver más
La petrolera británica BP-Foto: EFE
Gas y Petróleo

BP desarrollará campo de gas en Venezuela junto a socios vinculados a la administración Trump

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Tiene impacto con quitarle poder a Diosdado Cabello": Jesús Armas sobre el anuncio del fin de las alcabalas policiales en Venezuela

Delcy Rodríguez/ Marco Rubio/ Dinorah Figuera - Fotos AFP
Marco Rubio

"El jefe de Delcy Rodríguez y de Dinorah Figuera es Marco Rubio": Antonio de la Cruz sobre negociaciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La petrolera británica BP-Foto: EFE
Gas y Petróleo

BP desarrollará campo de gas en Venezuela junto a socios vinculados a la administración Trump

DT venezolano Richard Páez - Foto: EFE
Richard Páez

Cúcuta Deportivo confirma la desvinculación del DT venezolano Richard Páez

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Tiene impacto con quitarle poder a Diosdado Cabello": Jesús Armas sobre el anuncio del fin de las alcabalas policiales en Venezuela

Delcy Rodríguez/ Marco Rubio/ Dinorah Figuera - Fotos AFP
Marco Rubio

"El jefe de Delcy Rodríguez y de Dinorah Figuera es Marco Rubio": Antonio de la Cruz sobre negociaciones en Venezuela

Balón de baloncesto. (Canva Pro)
Venezuela

Crean en Venezuela nueva liga de baloncesto con 10 equipos y jugadores exclusivamente nacionales

Abelardo De La Espriella - EFE
Investidura

Estos son los líderes mundiales, incluido el rey de España, que asistirán a la investidura de Abelardo De La Espriella en Cali

Un helicóptero de extinción de incendios arroja agua sobre una columna de humo de un incendio forestal en Grecia - AFP
Grecia

Dos pilotos fallecen tras choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023