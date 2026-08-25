Se desprendió parte del revestimiento del techo del Estadio Monumental de Maturín, casa de la Vinotinto, por fuertes lluvias y ráfagas de viento

A través de redes sociales, varios usuarios han reportado sobre el desprendimiento de parte del revestimiento del techo del Estadio Monumental de Maturín, casa de la Vinotinto, debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento asociadas al paso de la onda tropical n.º 41.

Aparte del recinto deportivo, las precipitaciones generaron varias emergencias en Maturín, estado Monagas, principalmente por la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la mencionada demarcación.

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Entre las zonas afectadas se encuentran los alrededores de la Plaza Ayacucho, la avenida principal de Los Guaritos y las avenidas Bolívar y Miranda.

La caída de vegetación provocó además obstrucciones en algunas vías, lo que dificultó el tránsito vehicular y ocasionó interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores.

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Ante las incidencias, funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Monagas se movilizaron hacia los lugares afectados.

Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas fatales, por estos días las lluvias han dejado estragos.

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Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte de monitoreo de ondas tropicales.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 40, 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.