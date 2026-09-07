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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Comienza la gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú: los ejes de la visita y la agenda del secretario de Estado

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Rubio visitará tres de sus mejores aliados en la región para abordar temas importantes para el Hemisferio Occidental.

Este martes comienza la esperada visita diplomática de Marco Rubio a Sudamérica, que incluye el paso por tres países aliados de Estados Unidos.

La gira del secretario de Estado del gobierno Trump se llevará a cabo Colombia, Ecuador y Perú comenzando este martes 8 y finalizando el 10 de septiembre para "fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en la región".

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el ecuatoriano Daniel Noboa son dos de los principales aliados de Washington en la región, mientras que el gobierno de la peruana Keiko Fujimori anunció la semana pasada que se unía a la alianza de seguridad Escudo de las Américas que lanzó Donald Trump en marzo pasado.

Según la diplomacia estadounidense, la visita tiene como objetivo abordar la "cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio" así como "los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países".

En el caso de Colombia, el encuentro se realizará días después de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

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“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, aseguró hace unas semanas.

Asimismo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo oficial en agosto su adhesión al Escudo de las Américas, impulsdado por Trump.

Por parte del gobierno ecuatoriano, ambas naciones han incrementado su colaboración en contra de las operaciones del narcotráfico, derivando en la detención y destrucción de varias embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas por el Pacífico.

La agenda de Marco Rubio:

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Martes 8 de septiembre — Colombia

Encuentro con Abelardo de la Espriella en Barranquilla, Atlántico.

La primera escala será Colombia, donde Rubio se reunirá con el presidente de Colombia y Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla.

Los principales temas serán:

  • Seguridad regional
  • Lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo
  • Comercio e inversión
  • Cooperación regional
  • Ayuda estadounidense para atender la emergencia provocada por el
  • terremoto
  • Cooperación militar y operaciones contra organizaciones criminales
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Miércoles 9 de septiembre — Ecuador

Rubio continuará hacia Ecuador, donde está previsto un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

Los temas centrales de la gira:

  • Seguridad
  • Narcotráfico
  • Cooperación contra organizaciones criminales
  • Comercio

Jueves 10 de septiembre — Perú

La última escala será Perú, donde Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio.

La reunión servirá para discutir la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad, comercio y asuntos regionales.

La agenda para el 8 de septiembre:

2:00 p.m. El secretario Rubio se reúne con el Presidente colombiano Abelardo De La Espriella en Barranquilla, Colombia.

3:25 p.m. El secretario Rubio participa en la ceremonia de firma de los Memorandos de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear y Minerales Críticos con el presidente colombiano Abelardo de La Espriella y el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Omar Bula Escobar, en Barranquilla, Colombia.

4:05 p.m. El secretario Rubio se reúne con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en Barranquilla, Colombia.

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